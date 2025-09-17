Nhóm 3 người bạn rủ nhau đi bắn chim vào ban đêm thì không may 2 người tử vong, người còn lại phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan Công an.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 17/9, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Tây (Gia Lai) - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn liên quan giật điện làm 2 thanh niên chết tại chỗ. Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc thương tâm là anh Đ.P.T. và L.V.H., cùng 33 tuổi, cùng trú tại thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây.

Đêm 16/9, 2 thanh niên trên cùng một người bạn là Đ.N.P. (27 tuổi) đi bắn chim tại khu vực xóm 4, thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây.

Đến khuya cùng ngày, P. phát hiện 2 người trên nằm bất tỉnh tại khu vực khoanh ruộng lúa ở thôn Phú Thiện.

Hiện trường lúc phát hiện thi thể 2 nạn nhân trong ruộng lúa tại thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, qua kiểm tra thấy 2 nạn nhân trên đã chết nên người này trình báo cơ quan công an. Theo ghi nhận, gần khu vực 2 nạn nhân tử vong có đường dây điện nghi người dân giăng để bẫy chuột.

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an xã Phù Mỹ Tây và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình cho hay sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Đại diện chính quyền địa phương đã cử đoàn tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Gia đình các nạn nhân thuộc diện khó khăn trong xã.

