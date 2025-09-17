Ngày 17/9, Công an phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm rõ vụ phát hiện bộ xương nam giới trong vườn sầu riêng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) đã phát đi thông báo truy tìm tung tích người đàn ông chết trong vườn sầu riêng tại khu phố Hòa Nghĩa (phường Cai Lậy).

Trước đó, một người dân tại khu phố Hòa Nghĩa đã phát hiện một người chết bên trong khu vườn sầu riêng. Nạn nhân là nam giới cao 1,68m, mặc áo thun ngắn tay màu xám, tay áo viền đen, trên áo trước ngực có dòng chữ "DIOR", quần jean màu xanh đen,...

Tử thi đã phân hủy chỉ còn lại phần xương, bị mất từ 3 đến 4 cái răng cửa hàm trên, lúc phát hiện chết trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, cũng không có tiền và tài sản gì.

Hiện tại cơ quan công an chưa xác định được nhân thân, lai lịch của nạn nhân.

Khu vườn nơi phát hiện bộ xương nam giới - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an phường Cai Lậy thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin có liên quan đến nạn nhân nêu trên đề nghị hãy liên hệ trực tiếp đến công an phường qua số điện thoại 02733.710.038 để cung cấp thông tin, phục vụ cho công tác điều tra.

Bàng hoàng cô gái bị sàm sỡ, lấy mất túi xách tại chung cư mini ở Hà Nội Sáng 17/9, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip phản ánh một vụ cướp giật tài sản và quấy rối tình dục, xảy ra tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-thi-the-nam-gioi-a-phan-huy-trong-vuon-sau-rieng-742140.html