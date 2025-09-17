Ngày 17/9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Lợi (phường Hiệp Thành, tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM khiến một thiếu niên 16 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 17/9 trên quốc lộ 13, phường Phú Lợi, TP.HCM (phường Hiệp Thành, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, nam sinh lớp 11 lái xe máy rời trường học về nhà, lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ phường Thủ Dầu Một về trạm thu phí Suối Giữa.

Khi còn cách trạm thu phí khoảng 200m xe máy được cho là va chạm với xe bồn khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Sau khi có liên quan đến vụ tai nạn, tài xế xe bồn đã lái xe rời khỏi hiện trường. Phát hiện vụ việc, người dân đã truy đuổi theo và yêu cầu tài xế dừng xe để giải quyết.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm gần xe máy trong làn đường dành cho ô tô. Xe bồn chạy thêm một đoạn, cách hiện trường khoảng 800m thì dừng lại trong làn dành cho xe máy.

Hay tin con trai gặp nạn, người mẹ chạy đến hiện trường gào khóc bên thi thể nạn nhân.

Nhận tin báo, CSGT TP.HCM có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Người thân của em P. khóc nấc bên hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Lời khai của tài xế để trẻ thò đầu ra ngoài xe ô tô khi đang lưu thông Để trẻ thò đầu ra ngoài xe ô tô khi đang lưu thông, người đàn ông ở xã Đại Hoàng bị xử phạt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-khoc-ngat-ben-thi-the-nam-sinh-lop-11-bi-xe-bon-can-tu-vong-742135.html