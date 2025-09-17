Lời khai của tài xế để trẻ thò đầu ra ngoài xe ô tô khi đang lưu thông

Để trẻ thò đầu ra ngoài xe ô tô khi đang lưu thông, người đàn ông ở xã Đại Hoàng bị xử phạt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức xác minh và mời anh Trần Văn Đ (sinh năm 1993, trú tại xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình) đến làm việc và làm rõ về hành vi điều khiển phương tiện giao thông nhưng để trẻ nhỏ đứng lên ghế, thò đầu ra ngoài ô tô trong lúc phương tiện đang di chuyển.

Quá trình làm việc, anh Đ thừa nhận, trước đó, anh có điều khiển xe ô tô lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) và để trẻ em đứng trên ghế, thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời của phương tiện.

Tài xế T.V.Đ. làm việc tại cơ quan công an và thừa nhận hành vi vi phạm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, căn cứ các quy định của pháp luật, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đ về hành vi chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn đối với vị trí có trang bị dây đai an toàn.

Theo cơ quan công an, trường hợp trên là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, đề nghị người dân không thực hiện theo. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

