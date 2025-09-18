Nguyên nhân hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác

Trưa 17/9, nhiều chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải bay vòng chờ, chuyển hướng. Đặc biệt, nhiều chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch cất cánh.

Theo thông tin từ VietNamNet, Đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao 3.000-5.000m nên trong ngày 17/9, tại nhiều sân bay khu vực miền Bắc xuất hiện mưa rào và giông rải rác. Đặc biệt, tại sân bay Nội Bài, trong khoảng 1 giờ từ 13h2' đến 14h ngày 17/9 đã xảy ra giông mưa với cường độ rất mạnh, kèm gió cấp 6, tầm nhìn ngang giảm xuống 600m (thậm chí có lúc chỉ còn 300m). Trong đó, thời gian giông mưa mạnh nhất kéo dài khoảng 30 phút (từ 13h8' đến 13h30').

Thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Nội Bài - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Người Lao Động, với kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các trang thiết bị, kíp trực ngày 17-9 Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài đã dự báo, cảnh báo chính xác được sự xuất hiện và kết thúc của hiện tượng dông mưa, gió cạnh xảy ra vào trưa ngày 17-9 tại sân bay Nội Bài, đặc biệt trong công tác dự báo, tư vấn cho các cơ sở điều hành bay của Tổng công ty. Từ đó, các cơ sở điều hành bay có căn cứ để điều chỉnh kế hoạch bay thông qua quy trình CDM - quy trình phối hợp ra quyết định giữa nhiều bên liên quan trong hoạt động khai thác bay, bao gồm: Trung tâm khí tượng hàng không; các cơ sở điều hành bay; cảng hàng không/sân bay; các hãng hàng không;… Mục tiêu của CDM là đảm bảo an toàn tuyệt đối; giảm tối đa việc bay chờ, bay lòng vòng trên không; giảm thời gian chờ dưới mặt đất; giảm chi phí nhiên liệu; tối ưu hóa vùng trời và năng lực điều hành bay…

Hình ảnh nhiều chuyến bay vòng chờ tại sân bay Nội Bài trưa ngày 17/9 - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo VATM, việc quan trắc, dự báo, cảnh báo, tư vấn sớm và chính xác được thời điểm xuất hiện và kết thúc mưa dông rất quan trọng cho các hãng hãng không và các nhà khai thác, từ đó có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, giúp giảm thiểu thiệt hại cho các hãng hàng không. Bên cạnh đó, các cơ sở điều hành bay của Tổng công ty cũng có thể chủ động điều hành bay trong điểu kiện thời tiết xấu nhằm đảm bảo bay an toàn, điều hòa, hiệu quả.

Công an vào cuộc vụ 'tổng tài' ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội Tối 17/9, đoạn video trích từ camera an ninh, ghi lại cảnh tượng hành hung tại một quán cà phê ở Khu đô thị Times City (Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-hon-30-chuyen-bay-en-noi-bai-phai-vong-cho-ha-canh-san-bay-khac-742185.html