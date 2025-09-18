Nam sinh trường Y ở Hà Nội đi học rồi mất liên lạc nhiều ngày, gia đình hoang mang lo lắng

Đời sống 18/09/2025 05:15

Gia đình nam sinh năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội đang nhờ công an và cộng đồng mạng tìm kiếm sau khi người này rời khỏi nhà mất tích bí ẩn cách đây hơn 4 ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 17/9, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình anh Nguyễn Quang Lộc (18 tuổi, trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội) về việc anh này rời khỏi nhà từ sáng 13/9 đến nay chưa trở về. Sau khi rời nhà, Lộc không liên lạc với gia đình, dù người thân đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi, gọi điện, nhắn tin, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn "bặt vô âm tín". Sự việc khiến gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Vinh (41 tuổi, bố của Lộc) nghẹn ngào: “Trong cuộc sống hàng ngày, con tôi vốn rất ngoan, hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Gia đình cũng chưa bao giờ ép buộc hay trách mắng điều gì. Vậy mà con bỏ đi, chúng tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ hôm đó đến nay, cả nhà ăn không ngon, ngủ không yên vì lo cho con”.

Theo ông Vinh, hiện Lộc đang là sinh viên Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Con mới bước vào giảng đường đại học, luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, sự mất tích bí ẩn của Lộc đã khiến cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn.

“Những ngày qua, tôi cùng người thân chạy khắp nơi tìm kiếm, từ nhà bạn bè, người quen, thậm chí cả các khu vực con có thể lui tới, nhưng đều không có kết quả. Điện thoại con cũng không liên lạc được. Gia đình tôi thực sự kiệt sức và rất cần sự giúp đỡ của mọi người”, ông Vinh bày tỏ.

Nam sinh trường Y ở Hà Nội đi học rồi mất liên lạc nhiều ngày, gia đình hoang mang lo lắng - Ảnh 1
Hình ảnh nam sinh mất liên lạc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thông tin nam sinh mất tích nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, đồng cảm với gia đình và mong muốn cộng đồng chung tay hỗ trợ tìm kiếm.

Một số sinh viên cùng trường cũng tích cực lan truyền hình ảnh, đặc điểm nhận dạng của Lộc với hy vọng có ai đó nhìn thấy sẽ báo tin.

Gia đình ông Vinh tha thiết kêu gọi: Ai biết hoặc từng nhìn thấy Nguyễn Quang Lộc ở đâu, xin vui lòng liên hệ ngay theo số điện thoại 0917.121.918 hoặc 0876.676.869 để cung cấp thông tin. Sự việc cũng đang được cơ quan công an phối hợp xác minh, điều tra làm rõ. 

