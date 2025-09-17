Vụ xe tải mất lái lao vào chợ: Mẹ khóc ngất, chồng đau đớn chứng kiến vợ mang bầu 8 tháng tử vong

Đời sống 17/09/2025 17:17

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm tại Quảng Trị làm 3 người chết, 9 người bị thương, các nạn nhân tử vong được xác định gồm: H.V.Đ. (SN 2001, trú tại xã A Dơi, Quảng Trị), H.T.B. và H.V.T. (cùng quốc tịch Lào), trong đó chị B. đang mang thai tháng thứ 8.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h50 cùng ngày tại khu vực chợ Tân Long (ngã ba Quốc lộ 9 giao đường tỉnh lộ 586), thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo. Hậu quả vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, trong đó bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong.

Vụ xe tải mất lái lao vào chợ: Mẹ khóc ngất, chồng đau đớn chứng kiến vợ mang bầu 8 tháng tử vong - Ảnh 1Vụ xe tải mất lái lao vào chợ: Mẹ khóc ngất, chồng đau đớn chứng kiến vợ mang bầu 8 tháng tử vong - Ảnh 2
Loạt xe máy bị cuốn vào gầm xe tải - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, TPHCM) khai, thời điểm trên, ông điều khiển xe tải mang BKS 37C-587.63, trên xe có ông Võ Nhật Trường (SN 1977, trú ấp Cây Xoài, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai), lưu thông theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Khi đến khu vực trên, xe tải bất ngờ mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên tài xế Hoàng đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao, mất lái, đã đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối bên đường.

Vụ xe tải mất lái lao vào chợ: Mẹ khóc ngất, chồng đau đớn chứng kiến vợ mang bầu 8 tháng tử vong - Ảnh 3
Anh Hồ Văn Vi buồn bã trước sự ra đi của vợ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, các nạn nhân tử vong được xác định gồm: H.V.Đ. (SN 2001, trú tại xã A Dơi, Quảng Trị), H.T.B. và H.V.T. (cùng quốc tịch Lào), trong đó chị B. đang mang thai tháng thứ 8.

Ngồi thẫn thờ bên hiện trường vụ tai nạn, anh Hồ Văn Vi (quốc tịch Lào) vẫn chưa thể tin người vợ và đứa con sắp chào đời đã ra đi mãi mãi.

Sáng sớm cùng ngày, anh Vi cùng vợ chở chuối qua biên giới sang bán ở chợ Tân Long. Khi anh Vi đứng bên đường chờ thương lái mua chuối, vợ đi bộ vào chợ mua đồ thì chiếc xe tải bất ngờ lao tới.

"Xe tải lao thẳng vào đám đông, trong đó có vợ tôi. Chẳng kịp nghĩ gì, tôi vứt lại xe chuối lao thẳng vào chợ thì thấy vợ mình mắc kẹt trước đầu xe. Tôi và người dân cố gắng kéo vợ ra nhưng cô ấy đã...", anh Vi nghẹn ngào chia sẻ.

Vụ xe tải mất lái lao vào chợ: Mẹ khóc ngất, chồng đau đớn chứng kiến vợ mang bầu 8 tháng tử vong - Ảnh 4
Mẹ chị B. khóc nghẹn trước sự ra đi của con gái - Ảnh: Báo Dân trí

Vụ tai nạn khiến chợ Tân Long vốn nhộn nhịp buôn bán bỗng chìm trong không khí tang thương. Tiếng còi xe cứu thương xen lẫn tiếng khóc xé lòng của người thân các nạn nhân khiến những người chứng kiến nghẹn ngào.

Tại hiện trường, chiếc xe tải cắm đầu vào khu vực sạp hàng của chợ, một số xe máy chở chuối của người dân bị cán qua, hư hỏng nặng, chuối rơi vãi giữa đường.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Mỗi gia đình có người tử vong nhận 5 triệu đồng, người bị thương nặng 3 triệu đồng và người bị thương nhẹ 2 triệu đồng.

Tiểu thương chợ Tân Long cũng đứng ra kêu gọi, đặt thùng quyên góp để vận động chi phí hỗ trợ gia đình các nạn nhân xấu số lo hậu sự.

Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Nhiều xe máy nằm la liệt, ki-ốt bị húc sập, chuối rơi vãi khắp mặt đường sau khi xe tải mất phanh lao vào chợ Tân Long, khiến 3 người chết và 9 người bị thương.

