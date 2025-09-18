Giá vàng chiều nay 18/9/2025: SJC giảm liên tiếp, rời mốc 132 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều nay (18/9) tiếp tục được điều chỉnh đi xuống.

Theo thông tin từ VietNamNet, lúc 13h25 ngày 18/9, giá vàng 9999 của SJC giảm xuống mức 129,7-131,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức hạ thêm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Mở cửa phiên giao dịch 18/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, xuống mức 130-132 triệu đồng (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Đầu giờ chiều nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hạ xuống mức 125,8-128,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với sáng nay.

Tương tự, Doji chiều nay cũng hạ giá vàng nhẫn xuống mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng nay.

Vàng SJC giảm liên tiếp, rời mốc 132 triệu đồng/lượng

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 126,3-129 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Doji sáng nay công bố giá vàng nhẫn ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với kết phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch 17/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,6-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng bằng với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

