Giá vàng chiều nay 18/9/2025: SJC giảm liên tiếp, rời mốc 132 triệu đồng/lượng

Đời sống 18/09/2025 16:32

Giá vàng trong nước chiều nay (18/9) tiếp tục được điều chỉnh đi xuống.

Theo thông tin từ VietNamNet, lúc 13h25 ngày 18/9, giá vàng 9999 của SJC giảm xuống mức 129,7-131,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức hạ thêm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. 

Mở cửa phiên giao dịch 18/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, xuống mức 130-132 triệu đồng (mua - bán).

 

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Đầu giờ chiều nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hạ xuống mức 125,8-128,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với sáng nay.

Tương tự, Doji chiều nay cũng hạ giá vàng nhẫn xuống mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng nay.

Giá vàng chiều nay 18/9/2025: SJC giảm liên tiếp, rời mốc 132 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Vàng SJC giảm liên tiếp, rời mốc 132 triệu đồng/lượng

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 126,3-129 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Doji sáng nay công bố giá vàng nhẫn ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với kết phiên hôm qua.

 

Chốt phiên giao dịch 17/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,6-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua. 

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng bằng với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Nóng: Bão số 8 trên Biển Đông hình thành, siêu bão tiềm năng số 9 đang tăng tốc

Nóng: Bão số 8 trên Biển Đông hình thành, siêu bão tiềm năng số 9 đang tăng tốc

Tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, trưa 18/9, áp thấp nhiệt đới Mirasol đã mạnh lên thành bão nhiệt đới với tên quốc tế là Mitag, cơn bão số 8 trên Biển Đông và vẫn đang được theo dõi bên ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR).

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng tin moi giá vàng giảm

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Công an vào cuộc vụ 'tổng tài' ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ 'tổng tài' ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 18/9/2025, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 18/9/2025, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông đâm người phụ nữ nhiều nhát trên đường phố, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông đâm người phụ nữ nhiều nhát trên đường phố, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bão số 8 Mitag có đổ bộ vào đất liền Việt Nam không?

Bão số 8 Mitag có đổ bộ vào đất liền Việt Nam không?

Nóng: Bão số 8 trên Biển Đông hình thành, siêu bão tiềm năng số 9 đang tăng tốc

Nóng: Bão số 8 trên Biển Đông hình thành, siêu bão tiềm năng số 9 đang tăng tốc

Bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ tử vong tại nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ tử vong tại nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Thông tin MỚI trong vụ phát hiện thi thể bé trai vào thùng rác: Trích xuất camera truy tìm người bỏ

Thông tin MỚI trong vụ phát hiện thi thể bé trai vào thùng rác: Trích xuất camera truy tìm người bỏ

Nam nhân viên bị hành hung tại quán cà phê ở Hà Nội: 'Tôi sốc và chưa hết choáng váng'

Nam nhân viên bị hành hung tại quán cà phê ở Hà Nội: 'Tôi sốc và chưa hết choáng váng'