Chiều 18/9, người dân phường Khương Đình (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một thi thể trên dải phân cách đường Nguyễn Xiển.

Theo thông tin từ VTC News, tối 18/9, đại diện Công an phường Khương Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ thi thể phân huỷ dưới dải phân cách đường Vành đai 3 trên cao.

Chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển), phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.

Lãnh đạo Công an phường Khương Đình xác nhận, nạn nhân là nam giới, đã tử vong khoảng 3-4 ngày trước khi được phát hiện. Bước đầu nhận định, nhiều khả năng đây là người vô gia cư, sống lang thang.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

