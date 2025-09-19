Công an phường Ninh Hòa vẫn đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/9, lãnh đạo UBND phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết công an địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong tại một nhà nghỉ nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ. Bước đầu, công an ghi nhận nạn nhân gồm 1 nam và 1 nữ, quê ở tỉnh Cà Mau.

Để phục vụ điều tra, lực lượng chức năng đã trích xuất camera tại nhà nghỉ nêu trên. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy khoảng hơn 12h cùng ngày, đôi nam nữ xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát. Quản lý nhà nghỉ chạy đến can ngăn nhưng bất thành.

Hai người tiếp tục giằng co, ngã ra khu vực lối đi chung của nhà nghỉ, sau đó người đàn ông kéo người phụ nữ trở lại phòng. Khi quản lý tiếp tục đến can thiệp thì bị nam đối tượng đe dọa nên phải bỏ chạy.

Người quản lý sau đó gọi điện báo công an. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, đôi nam nữ đã tử vong với nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Thời điểm đôi nam nữ xô xát tại lối đi chung của nhà nghỉ - Ảnh: Báo Dân trí

Như báo Tuổi Trẻ đã đưa tin trước đó, trưa ngày 18/9, người dân phát hiện đôi nam nữ nằm bất động tại căn phòng của nhà nghỉ đã nêu, nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều người dân sống xung quanh hiện trường cho biết thời điểm xảy ra sự việc, họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà nghỉ nêu trên.

Danh tính của 2 người tử vong hiện chưa được công bố.

Sau khi xảy ra sự việc, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung xung quanh hiện trường dùng điện thoại livestream, quay clip, khiến lực lượng chức năng phải yêu cầu giải tán để đảm bảo an ninh trật tự.

