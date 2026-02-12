Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư

Đời sống 12/02/2026 09:54

Sau khi chế biến, số riềng xay được bán cho các tiểu thương, đưa ra chợ đầu mối, chợ dân sinh hoặc bán cho đầu mối cung cấp thực phẩm cho các công ty trong khu công nghiệp để nấu ăn cho công nhân.

Theo thông tin báo Tiền Phong, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất riềng xay của hộ Nguyễn Văn Vinh (trú xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh).

Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư - Ảnh 1
Công an thu giữ gần 2 tấn riềng xay đã trộn Vàng O và chất tẩy đường. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng Vinh đang chế biến riềng xay tươi có trộn chất tẩy đường và chất Vàng O. Các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ gần 2 tấn riềng xay thành phẩm có màu vàng đậm và vàng nhạt, đều được xác định có trộn chất Vàng O và chất tẩy đường.

Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư - Ảnh 2
Thành phẩm riềng xay trộn hóa chất. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo báo VietNamNet, theo lời khai ban đầu, từ năm 2024, vợ chồng ông Vinh thu mua riềng và củ chuối tươi của người dân trên địa bàn xã, sau đó mang về chế biến thành riềng xay để bán làm thực phẩm.

Để sản phẩm có màu vàng đẹp, tươi lâu và bán được giá cao, ông Vinh đã tìm hiểu trên mạng và mua các loại hóa chất trôi nổi trên thị trường về sử dụng.

Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư - Ảnh 3
Trung bình mỗi ngày, cơ sở này tiêu thụ khoảng 300kg riềng xay thành phẩm. Ảnh: VietNamNet. 

Sau khi chế biến, riềng xay được bán cho các tiểu thương rồi phân phối tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh hoặc cung cấp cho các đầu mối đưa vào công ty trong khu công nghiệp để chế biến suất ăn cho công nhân.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở này tiêu thụ khoảng 300kg riềng xay thành phẩm.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Vàng O thuộc nhóm các chất có nguy cơ gây ung thư cao, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, chăn nuôi hay trồng trọt.

Trong khi đó, chất tẩy đường là hợp chất có tính khử mạnh, thường được dùng làm chất tẩy trắng trong công nghiệp; nếu sử dụng trong chế biến thực phẩm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng và nguy hiểm đến sức khỏe con người.

Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư - Ảnh 4
Dụng cụ để pha trộn, chế biến riềng xay. Ảnh: VietNamNet. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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