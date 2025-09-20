Danh tính nhóm sang chiết hóa chất thành nước giặt giả quy mô lớn ở TP.HCM

Hùng mua hoá chất về rồi thuê người sản xuất hàng giả các sản phẩm nước giặt, nước xả, nước tẩy rửa với quy mô lớn rồi rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng (31 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng 4 đồng phạm về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Trước đó, lúc 15h ngày 8/9, đoàn kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch số 492 phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra một kho hàng trên đường TA05, khu phố 26, phường Thới An (quận 12 cũ). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào chai, can nhựa dán nhãn hiệu O.K, D.N, F.L nghi là hàng giả.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton và 6 bồn chứa dung dịch để pha chế. Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng Huy Hùng là đối tượng cầm đầu. Từ tháng 7/2025, Hùng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội, sau đó thuê các đối tượng Nguyễn Văn Thừa (SN 2001, Cần Thơ), Võ Anh Huy (SN 2000, TP.HCM), Huỳnh Ngọc Sang (SN 1999, Vĩnh Long), Hoàng Đức Anh (SN 2004, Thanh Hóa) thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả để tiêu thụ.

Các sản phẩm này được rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng, giao hàng qua các chành xe. Hàng giả bị thu giữ - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Công an đã khởi tố Hoàng Huy Hùng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố 04 đối tượng còn lại với vai trò đồng phạm giúp sức. Người dân khi mua các sản phẩm tẩy rửa, nước giặt cần lựa chọn cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời kịp thời tố giác khi phát hiện hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và an toàn sức khỏe cộng đồng.

Hà Nội: Nam sinh lớp 7 hành hung cô giáo ngay trong lớp học Trong giờ chuyển tiết tại Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, một nam sinh lớp 7 đã túm tóc, xô ngã giáo viên khi bị thu đồ chơi sắc nhọn, sự việc được camera lớp ghi lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nhom-sang-chiet-hoa-chat-thanh-nuoc-giat-gia-quy-mo-lon-o-tphcm-742307.html