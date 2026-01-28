Rùng mình trước thủ đoạn thủ đoạn che giấu của chủ xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất

Đời sống 28/01/2026 10:23

Trong khoảng 5 năm hoạt động, Trường thừa nhận đã ngâm khoảng 3.000 tấn ốc bằng hóa chất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định con số thực tế có thể cao hơn so với lời khai.

Theo thông tin báo Dân Trí, liên quan vụ ngâm khoảng 3.000 tấn ốc với hóa chất, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã làm rõ thủ đoạn hoạt động và cách đối phó cơ quan chức năng của chủ cơ sở Huỳnh Văn Trường (SN 1979, ngụ TP Cần Thơ).

Theo cơ quan công an, để qua mặt lực lượng chức năng, Trường thuê nhà tại các khu vực vắng người qua lại, hạn chế sự chú ý của người dân xung quanh. Đồng thời, nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng chỉ sử dụng nhân công là người thân trong gia đình. Với thủ đoạn này, cơ sở của Trường đã hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Rùng mình trước thủ đoạn thủ đoạn che giấu của chủ xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất - Ảnh 1
Cơ sở ngâm 3.000 tấn ốc trong hóa chất ở TP.HCM. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Về nguồn gốc ốc bươu, Trường khai nhận thu mua từ nhiều tỉnh miền Tây, trong đó có không ít nguyên liệu đã hư hỏng, bốc mùi. Để tăng độ tươi và khử mùi, chủ cơ sở đã mua hóa chất Natri Silicate (thường gọi là thủy tinh lỏng) để ngâm ốc.

Sau khi sơ chế, các đối tượng đưa ốc thành phẩm tiêu thụ tại chợ Bình Điền, đồng thời cung cấp cho nhiều hộ kinh doanh và thương lái tại các tỉnh lân cận.

Theo cơ quan công an, trung bình mỗi ngày cơ sở này ngâm khoảng 1,5 tấn ốc bươu với thủy tinh lỏng. Trong khoảng 5 năm hoạt động, Trường thừa nhận đã ngâm khoảng 3.000 tấn ốc bằng hóa chất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định con số thực tế có thể cao hơn so với lời khai.

Rùng mình trước thủ đoạn thủ đoạn che giấu của chủ xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất - Ảnh 2
Chủ cơ sở đã mua hóa chất Natri Silicate (thường gọi là thủy tinh lỏng) để ngâm ốc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Như trước đó báo VNExpress đưa tin, ngày 27/1, Trường, 47 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trường khai từ năm 2021 đến nay đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate (còn gọi là thủy tinh lỏng) để xử lý hơn 3.000 tấn thịt ốc trước khi bán ra chợ, các quán bún ốc, quán cơm, nhà hàng..., thu lợi hàng tỷ đồng.

Trước đó, kiểm tra cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu của Trường trên đường Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông, cảnh sát phát hiện hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã sơ chế đang ngâm trong dung dịch Natri Silicate. Mục đích là để ốc trương nước (tăng trọng lượng), tẩy trắng và tạo độ giòn, đánh lừa người tiêu dùng.

Rùng mình trước thủ đoạn thủ đoạn che giấu của chủ xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất - Ảnh 3
Huỳnh Văn Trường (áo thun) nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: VNExpress. 

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định toàn bộ các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate - một loại hóa chất công nghiệp thường dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng và tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Theo cơ quan giám định, Natri Silicate là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân. Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng.

