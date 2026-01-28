Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 28/01/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới từ nay đến hết tháng 1 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, tuổi Sửu nhờ tam hợp với địa chi ngày nên đường công danh của vượng sắc, có lợi cho người đang đi học, vừa học vừa làm, tiến thân bằng thi cử hay công chức nhà nước. Khả năng tiếp thu của con giáp này rất cao nên có thể đạt được thành tích đúng như mong muốn.

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong mọi lĩnh vực những người đi tiên phong và sáng tạo luôn gặt hái được thành công, càng trau dồi kiến thức thì tuổi Sửu càng hiểu biết và áp dụng chúng vào công việc, không lo không được trọng dụng. Con giáp này cứ đường hoàng mà tiến bước để giành lấy vị trí xứng đáng với mình.

Con giáp tuổi Tý 

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, tuổi Tý có cát tinh trợ lực nên cứ tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch vì dù khó khăn cũng sẽ có người giúp đỡ. Người này có thể là người lạ hoặc người quen, nhưng là ai cũng không quan trọng vì miễn là cuối cùng công việc được hoàn thành như ý.

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện tam hội che chở nên chuyện tình cảm của tuổi Tý cũng rất thuận lợi, bản mệnh và đối phương tâm đầu ý hợp trong mọi chuyện. Có thể người ngoài không rõ nhưng con giáp này hiểu rằng để có được hạnh phúc hiện tại bản mệnh đã dành rất nhiều tâm huyết để nuôi dưỡng, chăm sóc tình cảm của mình.

Con giáp tuổi Tuất 

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, tuổi Tuất vô cùng thuận lợi trong làm ăn. Người buôn bán có khách ủng hộ sớm, hàng hóa lưu thông. Nếu muốn làm ăn thêm bên ngoài thì con giáp này nên tranh thủ kiếm cơ hội từ người quen. Ngày này, tuổi Tuất kiếm được tiền lại có cả lộc ăn. Vốn tham công tiếc việc, bản mệnh nỗ lực cày cuốc lại thêm may mắn thuận lợi. Con giáp này có thể ký kết được những cơ hội làm ăn đáng giá, mang lại nhiều khoản lời lãi về sau.

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bản mệnh cần chú ý đến chuyện tình cảm, gia đạo. Trong tình yêu, con giáp này cố gắng chèo lái mọi thứ đi đúng hướng, thế mà vẫn chẳng đâu vào đâu, hãy để mọi chuyện thuận theo ý trời.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hai ngày 26/1 và 27/1: 3 con giáp mã đáo thành công, tiền trong tài khoản tăng liên tục, làm gì cũng có người dẫn đường chỉ lối

Đúng hai ngày 26/1 và 27/1: 3 con giáp mã đáo thành công, tiền trong tài khoản tăng liên tục, làm gì cũng có người dẫn đường chỉ lối

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tiền bạc dư dả, mở cửa gánh vàng gánh bạc vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vô tình ăn ốc bươu ngâm 'thủy tinh lỏng' độc hại thế nào?

Vô tình ăn ốc bươu ngâm 'thủy tinh lỏng' độc hại thế nào?

Sức khỏe 33 phút trước
Thông tin MỚI nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: Kết quả giám định xác định nạn nhân gãy nhiều xương sườn

Thông tin MỚI nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: Kết quả giám định xác định nạn nhân gãy nhiều xương sườn

Đời sống 34 phút trước
Đắk Lắk: Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn

Đắk Lắk: Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn

Đời sống 57 phút trước
Nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị khởi tố tội gì?

Nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị khởi tố tội gì?

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết sau ngày 29/1/2026

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết sau ngày 29/1/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Rùng mình trước thủ đoạn thủ đoạn che giấu của chủ xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất

Rùng mình trước thủ đoạn thủ đoạn che giấu của chủ xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/1/2026: Tăng cực mạnh, vàng SJC vượt 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/1/2026: Tăng cực mạnh, vàng SJC vượt 180 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 28/1/2026

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 28/1/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026, Trời quang mây tạnh, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026, Trời quang mây tạnh, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 29/1, 3 con giáp gặp gỡ Quý Nhân, phát Tài phát Lộc, giàu sang Phú Quý, vươn mình đổi đời nhanh chóng

Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 29/1, 3 con giáp gặp gỡ Quý Nhân, phát Tài phát Lộc, giàu sang Phú Quý, vươn mình đổi đời nhanh chóng

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết sau ngày 29/1/2026

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết sau ngày 29/1/2026

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 28/1/2026

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 28/1/2026

Bước qua tháng 2 dương lịch, 3 con giáp nhận được lì xì cực khủng, Phú Quý nhân đôi, tình duyên nhân ba, mọi điều thuận lợi

Bước qua tháng 2 dương lịch, 3 con giáp nhận được lì xì cực khủng, Phú Quý nhân đôi, tình duyên nhân ba, mọi điều thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/1/2026, 3 con giáp ‘đức năng thắng số’, tiền của ập vào nhà, thành ĐẠI GIA trong nháy mắt

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/1/2026, 3 con giáp ‘đức năng thắng số’, tiền của ập vào nhà, thành ĐẠI GIA trong nháy mắt