Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo vi phạm an toàn thực phẩm

UBND phường Láng mới đây đã công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn trong tháng 1/2026.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/1, UBND phường Láng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trà sữa La Boong. Địa điểm kinh doanh vi phạm tại P101 B1 TT Nam Thành Công. Cơ sở này bị phạt vì không có dụng cụ chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh, mức phạt 4 triệu đồng.

UBND phường Láng cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phở Hào tại địa chỉ 102 C10, tập thể Nguyên Hồng.

Theo quyết định, cơ sở này vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm khi cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Với hành vi vi phạm nêu trên, Phở Hào bị xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Quán trà sữa La Boong bị phạt vì vi phạm an toàn thực phẩm

Theo thông tin từ báo Dân trí, UBND phường Láng cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh Cơm đốt thố Lão Đại I tại 50 Nguyên Hồng.

Theo quyết định, cơ sở này vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm khi nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập. Với hành vi vi phạm nêu trên, hộ kinh doanh Cơm đốt thố Lão Đại I bị xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng theo quy định.

Trước đó, ngày 16/1, UBND phường Láng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô Hương béo - Chùa Láng tại 61 Chùa Láng.

Theo quyết định, cơ sở này vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm khi không có dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến. Với hành vi vi phạm nêu trên, hộ kinh doanh bị xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng theo quy định hiện hành.

