Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), vận trình của tuổi Dậu hanh thông, tài lộc vượng phát nhờ tương hợp với địa chi ngày. Con giáp này làm gì, đi đâu cũng có người sẵn lòng giúp đỡ nên cứ mạnh dạn tiến lên. Thời điểm này bản mệnh có thể liều lĩnh một chút, như thử sức với lĩnh vực mới, dự án mới có tính mạo hiểm chẳng hạn.

Phương diện sự nghiệp và tài lộc phát triển đồng nghĩa áp lực sẽ tăng thêm, tránh nhiệm cũng nặng nề hơn. Vì thế đây sẽ là một ngày bận rộn của tuổi Dậu với rất nhiều dự định, nhưng những cố gắng đó sẽ được đền đáp xứng đáng nên hãy tập trung hết sức vào nhiệm vụ chính.

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), tuổi Mão đón nhận nhiều tin vui trong ngày nhị hợp. Tình cảm đôi lứa, vợ chồng ngày càng nồng nàn thắm thiết, con giáp này đề cao giá trị gia đình và luôn cố gắng chăm lo cho những người thân hết mức có thể. Bản mệnh nguyện hy sinh để bảo vệ, giữ gìn cho hạnh phúc của người thân.

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thu nhập trong ngày của con giáp này cũng có dấu hiệu tăng. Tuổi Mão có tầm nhìn ra trông rộng, lại biết cách tiết kiệm thông minh nên đã để dành được một khoản kha khá. Không những thế tính cần cù, chịu thương chịu khó còn giúp bản mệnh nhận lại được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), tuổi Tỵ có thể yên tâm làm những việc mình muốn khi vận may đang đứng về phía bản mệnh. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này được quý nhân phù trợ, vận khí vượng. Vì thế mà công việc tiến triển suôn sẻ, thuận lợi hơn. Nếu cố gắng, phấn đấu thì sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian tới. Lại thêm tài chính khởi sắc, tiền bạc chi tiêu thoải mái, các khoản tích lũy cũng thêm phần rủng rỉnh, chẳng lo túng thiếu.

Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa của con giáp này cũng rất vượng. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để những người còn độc thân tìm kiếm tình yêu của mình. Hơn thế nữa, con giáp này cũng có nhiều cơ hội giao lưu, làm quen và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, tạo dựng nền tảng hợp tác cho sau này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!