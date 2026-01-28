Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa

Tâm linh - Tử vi 28/01/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa vào đúng 9h sáng mai (29/1/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), vận trình của tuổi Dậu hanh thông, tài lộc vượng phát nhờ tương hợp với địa chi ngày. Con giáp này làm gì, đi đâu cũng có người sẵn lòng giúp đỡ nên cứ mạnh dạn tiến lên. Thời điểm này bản mệnh có thể liều lĩnh một chút, như thử sức với lĩnh vực mới, dự án mới có tính mạo hiểm chẳng hạn.

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện sự nghiệp và tài lộc phát triển đồng nghĩa áp lực sẽ tăng thêm, tránh nhiệm cũng nặng nề hơn. Vì thế đây sẽ là một ngày bận rộn của tuổi Dậu với rất nhiều dự định, nhưng những cố gắng đó sẽ được đền đáp xứng đáng nên hãy tập trung hết sức vào nhiệm vụ chính.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), tuổi Mão đón nhận nhiều tin vui trong ngày nhị hợp. Tình cảm đôi lứa, vợ chồng ngày càng nồng nàn thắm thiết, con giáp này đề cao giá trị gia đình và luôn cố gắng chăm lo cho những người thân hết mức có thể. Bản mệnh nguyện hy sinh để bảo vệ, giữ gìn cho hạnh phúc của người thân.

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thu nhập trong ngày của con giáp này cũng có dấu hiệu tăng. Tuổi Mão có tầm nhìn ra trông rộng, lại biết cách tiết kiệm thông minh nên đã để dành được một khoản kha khá. Không những thế tính cần cù, chịu thương chịu khó còn giúp bản mệnh nhận lại được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), tuổi Tỵ có thể yên tâm làm những việc mình muốn khi vận may đang đứng về phía bản mệnh. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này được quý nhân phù trợ, vận khí vượng. Vì thế mà công việc tiến triển suôn sẻ, thuận lợi hơn. Nếu cố gắng, phấn đấu thì sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian tới. Lại thêm tài chính khởi sắc, tiền bạc chi tiêu thoải mái, các khoản tích lũy cũng thêm phần rủng rỉnh, chẳng lo túng thiếu. 

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa của con giáp này cũng rất vượng. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để những người còn độc thân tìm kiếm tình yêu của mình. Hơn thế nữa, con giáp này cũng có nhiều cơ hội giao lưu, làm quen và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, tạo dựng nền tảng hợp tác cho sau này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong các ngày 26, 27, 28 tháng 1/2026, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, tài khoản nhảy lên 9 số, làm gì cũng dư dả, hái tiền đầy tay, tương lai tươi sáng

Trong các ngày 26, 27, 28 tháng 1/2026, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, tài khoản nhảy lên 9 số, làm gì cũng dư dả, hái tiền đầy tay, tương lai tươi sáng

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tài lộc gõ cửa, làm ăn phát đạt, giàu sang thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vô tình ăn ốc bươu ngâm 'thủy tinh lỏng' độc hại thế nào?

Vô tình ăn ốc bươu ngâm 'thủy tinh lỏng' độc hại thế nào?

Sức khỏe 33 phút trước
Thông tin MỚI nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: Kết quả giám định xác định nạn nhân gãy nhiều xương sườn

Thông tin MỚI nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: Kết quả giám định xác định nạn nhân gãy nhiều xương sườn

Đời sống 34 phút trước
Đắk Lắk: Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn

Đắk Lắk: Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn

Đời sống 57 phút trước
Nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị khởi tố tội gì?

Nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị khởi tố tội gì?

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết sau ngày 29/1/2026

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết sau ngày 29/1/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Rùng mình trước thủ đoạn thủ đoạn che giấu của chủ xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất

Rùng mình trước thủ đoạn thủ đoạn che giấu của chủ xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/1/2026: Tăng cực mạnh, vàng SJC vượt 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/1/2026: Tăng cực mạnh, vàng SJC vượt 180 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 28/1/2026

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 28/1/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026, Trời quang mây tạnh, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026, Trời quang mây tạnh, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 29/1, 3 con giáp gặp gỡ Quý Nhân, phát Tài phát Lộc, giàu sang Phú Quý, vươn mình đổi đời nhanh chóng

Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 29/1, 3 con giáp gặp gỡ Quý Nhân, phát Tài phát Lộc, giàu sang Phú Quý, vươn mình đổi đời nhanh chóng

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết sau ngày 29/1/2026

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết sau ngày 29/1/2026

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 28/1/2026

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 28/1/2026

Bước qua tháng 2 dương lịch, 3 con giáp nhận được lì xì cực khủng, Phú Quý nhân đôi, tình duyên nhân ba, mọi điều thuận lợi

Bước qua tháng 2 dương lịch, 3 con giáp nhận được lì xì cực khủng, Phú Quý nhân đôi, tình duyên nhân ba, mọi điều thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/1/2026, 3 con giáp ‘đức năng thắng số’, tiền của ập vào nhà, thành ĐẠI GIA trong nháy mắt

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/1/2026, 3 con giáp ‘đức năng thắng số’, tiền của ập vào nhà, thành ĐẠI GIA trong nháy mắt