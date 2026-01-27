Được ví như “thần dược” tự nhiên, nha đam thật sự mang đến những lợi ích gì cho sức khỏe?

Bên cạnh đó, đối với thành phần dinh dưỡng có trong nha đam bao gồm vitamin C, vitamin A, vitamin E cùng với canxi, magie,... Trung bình cứ 100g lô hội sẽ giúp bổ sung cho cơ thể 21kcal với năng lượng chủ yếu là carbohydrate. Vì thế, việc sử dụng nha đam mỗi ngày cũng giúp bạn cân bằng vóc dáng tốt hơn.

Cây nha đam hay còn được gọi là cây lô hội, là một loài thực vật được rất nhiều người sử dụng. Trong một cây nha đam, sẽ có hai bộ phận hữu ích về mặt y học. Thứ nhất chính là lá nha đam, bên trong có chứa gel và đây là phần chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Ngày nay, gel lô hội còn được dùng trong các sản phẩm chăm sóc da. Ngoài ra, phần còn lại là mủ lô hội, thường được dùng làm dược liệu để điều trị táo bón hiệu quả.

Làm đẹp và chăm sóc da: Nha đam có khả năng cung cấp độ ẩm, giúp da mềm mại và mịn màng. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, nha đam hỗ trợ làm dịu da, giảm mụn, mờ vết thâm và hạn chế hình thành mụn mới. Bên cạnh đó, nha đam còn kích thích sản sinh collagen và elastin, thúc đẩy tái tạo tế bào da, giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nếp nhăn.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Nha đam giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, làm dịu niêm mạc dạ dày và giảm các triệu chứng khó chịu như đầy bụng, ợ nóng. Loại cây này thường được sử dụng để hỗ trợ người mắc hội chứng ruột kích thích, viêm ruột kết hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Hỗ trợ điều trị táo bón: Trong nha đam có chứa các hợp chất aloe emodin và barbaloin thuộc nhóm anthraquinone, có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón khi sử dụng với liều lượng phù hợp.

Hỗ trợ giảm cân: Nha đam là thực phẩm ít calo, phù hợp với người đang trong quá trình giảm cân. Việc bổ sung nha đam giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy năng lượng và góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Giảm đau và hỗ trợ điều trị loét dạ dày: Nha đam có khả năng điều hòa lượng axit trong dạ dày, giúp giảm ợ nóng và hỗ trợ phục hồi các tổn thương loét. Nhờ đó, loại thảo dược này góp phần làm dịu cơn đau và ngăn ngừa tình trạng loét trở nên nghiêm trọng hơn.

Những lưu ý khi sử dụng nha đam

Phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ: Thành phần có trong nước ép nha đam sẽ kích thích tử cung co thắt dẫn đến sảy thai hoặc gây ra khuyết tật bẩm sinh cho thai nhi, phụ nữ đang cho con bú phải cẩn thận vì trẻ có thể bị ngộ độc khi bú mẹ.

Người có vấn đề về tiêu hóa hoặc bị hội chứng kích ruột: Nếu sử dụng nước nha đam chưa qua chế biến cơ thể có thể bị mất cân bằng điện giải hoặc mất nước.

Trẻ em và người cao tuổi: Nước ép nha đam có thể làm giảm nồng độ kali trong cơ thể gây suy nhược cơ bắp và rối loạn nhịp tim.

Người bị mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh hạ đường huyết: Nước ép nha đam làm tăng độ nhạy của insulin trong cơ thể dẫn đến tình trạng giảm lượng đường trong máu, khi muốn sử dụng nước ép nha đam cần phải hỏi ý kiến bác sĩ.

Trước khi sử dụng nha đam cần sơ chế đúng cách, tránh để mủ vàng dính lên da, mắt, cần thử phản ứng của da trước khi sử dụng lên mặt.