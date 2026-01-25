Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Thực thần giúp cho vận tiền bạc của tuổi Ngọ hanh thông. Đặc biệt với những ai làm kinh doanh thì ngày này bạn sẽ mang về một khoản lợi nhuận hậu hĩnh đáng gờm. Ngày tốt cho việc tổ chức ăn uống, liên hoan, lại mặt, đãi khách, tiệc tùng, tăng doanh số bán hàng của tuổi Ngọ.

Lục Hợp hỗ trợ, bản mệnh sẽ tận hưởng một bầu không khí làm việc thoải mái và dễ chịu, mọi việc sẽ tiến triển suôn sẻ và bạn sẽ được cấp trên yêu mến. Những sai lầm nhỏ là điều không thể tránh khỏi trong cả công việc và cuộc sống, nhưng sự sẵn lòng thừa nhận chúng và cách xử lý chủ động của bạn sẽ giúp bạn nhận được sự tha thứ từ người khác.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có bước đột phá mạnh mẽ trong giai đoạn này khi họ làm gì cũng thắng lớn. Tử vi nói, vận khí mạnh mẽ giúp bản mệnh dễ dàng khẳng định vị thế, tạo dựng danh tiếng và mở rộng quy mô tài lộc một cách nhanh chóng. Họ đụng đâu thắng đó, làm một được mười, cuộc sống vô cùng đầ đủ, như ý.

Thời điểm này, tuổi Thìn làm gì cũng có quý nhân nâng đỡ nên vận trình hanh thông tuyệt đối, những kế hoạch lớn sẽ được triển khai suôn sẻ, khó khăn được tháo gỡ, bế tắc được giải tỏa, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, đầu tư, quản lý hoặc sáng tạo, tiền bạc không chỉ đến từ một nguồn mà có dấu hiệu sinh sôi đa hướng. Quý nhân cũng hỗ trợ họ trên mọi nẻo đường, cuộc sông giàu có, đủ đầ viên mãn đang ở ngay trước mắt.

