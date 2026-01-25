Ngày 25/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện vào ngày 21-1.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 14h30 ngày 21/1, nhân viên cảng Tây Nam gần cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa (TP.HCM) phát hiện một xác chết là nữ giới trôi trên sông Đồng Nai (gần cầu Đồng Nai).

Ngay sau đó, người này trình báo cơ quan chức năng đến ghi nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Qua ghi nhận, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, nạn nhân khoảng 60 tuổi, mặc áo dài tay sọc nâu đen, quần thun dài màu đen. Đặc biệt ở bụng thi thể có vết mổ và đặt túi đựng chất thải.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là thân nhân hoặc biết nạn nhân thì liên hệ cán bộ điều tra Hồ Khắc Tiến Thành qua số điện thoại 0942.786.060 để thông tin.

Theo thông tin từ báo Dân trí, một sự việc tương tự xảy ra vào chiều 21/1, trong lúc làm việc, nhân viên cảng Tây Nam phát hiện một thi thể nổi trên sông Đồng Nai, đoạn gần cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, TPHCM (trước đây thuộc TP Dĩ An, Bình Dương).

Người này tìm cách kéo thi thể nạn nhân vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa đến vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ ngoài 60 tuổi, mặc áo sơ mi ca rô dài tay, quần thun dài màu đen. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân. Công an nhận định người này tử vong vài giờ trước khi được phát hiện.

Đến 20h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

