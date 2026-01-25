Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Đời sống 25/01/2026 11:41

Sáng 25/1, lãnh đạo UBND xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ giết người xảy ra trên địa bàn ngày 24/1.

“Hiện vẫn chưa bắt được hung thủ”, một lãnh đạo UBND xã cho hay.

Trước đó ngày 24/1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại ấp Mỹ Tân, xã Phước Long. Hai nạn nhân là bà H.T.L. (64 tuổi) và con gái N.T.L (46 tuổi).

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, bà H.T.L. chung sống như vợ chồng với ông C.M.H. (70 tuổi, quê TP Cần Thơ) khoảng 6 tháng nay. Hai người thường xuyên xảy ra cự cãi được cho là do ghen tuông.

Khoảng 8h ngày 24/1, ông H. gọi điện cho ông P. (con trai bà L., trú tại TPHCM) nói đã giết bà L. rồi kêu ông này về lo hậu sự. Sau đó, ông P. đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và đang truy bắt nghi phạm gây án.

Ba người tử vong trên đường lúc nửa đêm, ám ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc

Ba người tử vong trên đường lúc nửa đêm, ám ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc

Khoảng 0h30 ngày 25/1, trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, hai thi thể trên dải phân cách, một thi thể ở mặt đường. Một người bị thương được đi cấp cứu.

