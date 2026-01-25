Ba người tử vong trên đường lúc nửa đêm, ám ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc

Đời sống 25/01/2026 10:49

Khoảng 0h30 ngày 25/1, trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, hai thi thể trên dải phân cách, một thi thể ở mặt đường. Một người bị thương được đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 25/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc khiến 3 người tử vong trên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 cùng ngày, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, người dân phát hiện 3 người nằm trên đường đã tử vong, một người khác bị thương nặng nằm gần đó.

Ba người tử vong trên đường lúc nửa đêm, ám ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh 1

Hiện trường vụ việc 3 người tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng công an và các đơn vị nghiệp vụ có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm. Người bị thương cũng được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Qua ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vật dụng như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia...

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Danh tính bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Lâm Đồng

Danh tính bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Lâm Đồng

Sau khi được em trai chở đi chơi, đến nay đã gần 3 ngày nhưng gia đình không liên lạc được nên trình báo Công an. Sáng 24/1, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng thông báo truy tìm người mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tai nạn giao thông tin moi

TIN MỚI NHẤT

Hiện trường vụ tai nạn ô tô trên quốc lộ lên Đà Lạt, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn ô tô trên quốc lộ lên Đà Lạt, 4 người thương vong

Đời sống 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Đời sống 52 phút trước
Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe

Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Bố Hiểu Minh mắt rớm lệ, tiết lộ về chấn thương của con trai

Bố Hiểu Minh mắt rớm lệ, tiết lộ về chấn thương của con trai

Tin tức giải trí 1 giờ 9 phút trước
Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 26/1/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 26/1/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Ba người tử vong trên đường lúc nửa đêm, ám ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc

Ba người tử vong trên đường lúc nửa đêm, ám ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 26/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 26/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nữ diễn viên hạng A bị tố là người thứ 3, cử người 'dằn mặt' chính thất

Nữ diễn viên hạng A bị tố là người thứ 3, cử người 'dằn mặt' chính thất

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hiện trường vụ tai nạn ô tô trên quốc lộ lên Đà Lạt, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn ô tô trên quốc lộ lên Đà Lạt, 4 người thương vong

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Lâm Đồng

Danh tính bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Lâm Đồng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Danh tính hai chủ cơ sở sản xuất gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

NÓNG: Danh tính hai chủ cơ sở sản xuất gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

Nổ bình gas, ghe chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông

Nổ bình gas, ghe chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông