Danh tính bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Lâm Đồng

Đời sống 25/01/2026 06:00

Sau khi được em trai chở đi chơi, đến nay đã gần 3 ngày nhưng gia đình không liên lạc được nên trình báo Công an. Sáng 24/1, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng thông báo truy tìm người mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/1, Công an phường Phú Thủy phát đi thông báo truy tìm người mất tích là em Nguyễn Thị Vân Hà (15 tuổi, trú tại khu phố 5 - Phú Hài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng).

Theo trình báo của bà Bùi Thị Thanh Xuân (42 tuổi), con gái ruột của bà là em Nguyễn Thị Vân Hà mất liên lạc với gia đình từ khoảng 12h35 ngày 21/1 sau khi được em trai chở đến khu phố thuộc phường Hàm Thắng. Khi đi, em Hà mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác màu đen, quần jean màu xanh.

Danh tính bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Cháu Nguyễn Thị Vân Hà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thủy đã cử lực lượng phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, song đến nay vẫn chưa có thông tin về em Hà.

Cơ quan công an công bố đặc điểm nhận dạng của em Hà là cao khoảng 1m65, nặng khoảng 45kg, tóc đen dài qua vai.

Công an phường Phú Thủy đề nghị: Nếu ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan em Nguyễn Thị Vân Hà, hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc cán bộ Công an phường (ông Nguyễn Văn Phước Trường) qua số điện thoại 0794.737.179.

