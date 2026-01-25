Vụ tai nạn xảy ra lúc 3h20 ngày 25/1 trên quốc lộ 20, đoạn thuộc xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ tai nạn xảy ra lúc 3h20 ngày 25/1 trên quốc lộ 20, đoạn thuộc xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, tài xế L.H.S. (42 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải lưu thông hướng TPHCM - Đà Lạt. Trên ô tô có phụ xe là anh H.T.T. (28 tuổi, trú tại TPHCM).

Trong khi di chuyển trên quốc lộ 20 ở Lâm Đồng, 2 xe tải tông nhau trực diện khiến 4 người thương vong - Ảnh: Báo Dân trí

Khi đến địa điểm trên, xe của anh S. bất ngờ va chạm trực diện với ô tô tải lưu thông hướng ngược lại do anh N.Đ.T. (37 tuổi, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Tai nạn làm anh N.Đ.T. và người đi cùng xe là N.V.K. (26 tuổi, trú tại TPHCM) tử vong. Tài xế L.H.S. và phụ xe H.T.T. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt xử lý hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện trường tai nạn - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VnExpress, tại hiện trường, hai ôtô biến dạng phần đầu, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Quốc lộ 20 dài hơn 260 km, nối ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai) với Đơn Dương (Lâm Đồng). Đây là tuyến huyết mạch vận chuyển du khách và nông sản giữa TP HCM – Đà Lạt, thường xuyên chịu mật độ xe cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

