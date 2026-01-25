Vỡ òa khoảnh khắc sản phụ mang song thai 'vượt cạn' trên xe khách đường dài

Đời sống 25/01/2026 13:14

Sáng 25/1, ThS-BS Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc (TP Huế) cho biết đội ngũ y-bác sĩ trung tâm đang chăm sóc sức khoẻ cho sản phụ cùng hai trẻ sơ sinh sau khi đỡ đẻ thành công trên xe khách giường nằm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 25/1, ông Phạm Văn Lợi, Giám đốc Trạm Y tế xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế, xác nhận một sản phụ người Êđê đã sinh đôi thành công trên xe khách Bắc - Nam nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ y tế địa phương.

Khoảng 18h30 ngày 24/1, sản phụ mang song thai, cùng con nhỏ 2 tuổi, đang trên chuyến xe khách đường dài từ Đắk Lắk đi Hà Nội. Khi xe đi qua địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô, sản phụ bất ngờ chuyển dạ.

Vỡ òa khoảnh khắc sản phụ mang song thai 'vượt cạn' trên xe khách đường dài - Ảnh 1
 Đội ngũ y tế giúp sản phụ mang song thai đẻ con trên xe khách Bắc - Nam - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay lập tức, ông Lợi cùng một nữ hộ sinh của Trạm Y tế xã Chân Mây - Lăng Cô đã mang theo dụng cụ y tế, phối hợp với nhà xe đưa sản phụ đến Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây để đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và thai nhi.

Tuy nhiên, khi xe chưa kịp đến nơi, các cán bộ y tế đã kịp thời xử trí và đỡ đẻ thành công cho sản phụ ngay trên xe. Hai bé trai song sinh đã chào đời an toàn, với cân nặng lần lượt khoảng 1.700g và 1.800g.

Vỡ òa khoảnh khắc sản phụ mang song thai 'vượt cạn' trên xe khách đường dài - Ảnh 2
Hai trẻ sơ sinh được đưa tới Bệnh viện Chân Mây và có sức khoẻ ổn định - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sản phụ và hai trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại cơ sở Chân Mây, thuộc Trung tâm Y tế Phú Lộc. Sức khỏe của cả 3 mẹ con đều cơ bản ổn định.

Từ khóa:   vượt cạn trên xe khách tin moi hy hữu

