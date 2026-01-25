Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Sửu nên tận dụng thời cơ hiếm có này để khẳng định giá trị bản thân, củng cố địa vị của mình trong tập thể. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Tiếc rằng, vận trình tình cảm của tuổi Sửu lại có phần ảm đạm, quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không được êm đềm. Có lẽ hai người đều quá ngang ngạnh nên không nghe lọt tai ý kiến của đối phương. Nếu cứ giữ mãi thái độ này, quan hệ giữa hai người sẽ dần xa cách.

Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Không chỉ thế, con giáp này còn luôn thấu hiểu nhân viên của mình và có biện pháp phân công công việc hợp lý để mỗi người đều có thể phát huy điểm mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu là người hiền lành, sống lành mạnh.

Ngày này tuổi Dậu là người tốt bụng, giúp đỡ nhiều người khi họ gặp khó khăn trong công danh.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu vẫn đang cố gắng đổi mới cách làm việc.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã thắp sáng một tình yêu của riêng mình. Sẵn sàng tìm đúng nơi.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy cẩn thận chi tiêu, bạn hay làm quá lố mức chi tiêu.

Sức khoẻ: Hãy bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin C cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp nghị lực, bản lĩnh, có đam mê kiếm tiền, họ bước vào giai đoạn cuối tháng với vận khí hanh thông và nhiều tín hiệu tích cực. Những bế tắc sẽ được tháo gỡ hoàn toàn, khó khăn được giải tỏa, nguồn tiền đổ về từ nhiều nguồn khác nhau. Tuổi Thìn dễ gặp người hỗ trợ đúng lúc, quý nhân hỗ trợ giúp các kế hoạch tài chính và công việc đi đúng hướng.

Tài lộc của tuổi Thìn trong thời gian có sự khởi sắc tích cực. Dù không bùng nổ mạnh như tuổi Dậu, nhưng tuổi Thìn lại có lợi thế về sự ổn định và lâu dài, bền bỉ, rất có tương lai. Nhờ biết tính toán và quản lý tốt, bản mệnh vừa “đắc lộc” trong hiện tại, vừa xây dựng được nền móng vững vàng cho những bước tiến lớn hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!