Ngoài ra, cô cho rằng việc cùng lúc lo cho sự nghiệp và gia đình là vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải phân bổ thời gian hợp lý cho chồng và con cái, đồng thời vẫn cần có không gian riêng cho bản thân. "Tôi cảm thấy một người phụ nữ vừa thành đạt trong sự nghiệp lại vừa chăm lo gia đình là điều đáng nể, và tôi nghĩ mình khó có thể làm được điều đó", Xa Thi Mạn nói.

Vào ngày 25/1, diễn viên nói quan điểm về tình yêu, cuộc sống trong podcast với bạn thân Lương Tịnh Kỳ. Khi được hỏi liệu có cân nhắc việc có em bé nếu gặp được người bạn đời lý tưởng ngay bây giờ, Xa Thi Mạn tỏ vẻ ngạc nhiên, đáp rằng khả năng này rất thấp. Cô gặp một số hạn chế về sức khỏe nên không thể sinh nở và nuôi dạy con cái ở tuổi trung niên.

Nữ diễn viên thừa nhận vẫn khao khát hơi ấm tình thân, luôn ngưỡng mộ mỗi khi Lương Tịnh Kỳ về nhà, được các con chạy ra ôm. Tuy nhiên, cô cũng không thể vượt qua việc phải dậy từ sáng sớm để đưa con đi học. Diễn viên nói nếu quay ngược thời gian trở lại 20 năm trước, có thể cô sẽ kết hôn, sinh con nhưng giờ đây suy nghĩ của cô đã thay đổi. Chứng kiến nhiều bạn bè hy sinh vì gia đình, cô cảm thấy việc chăm sóc tổ ấm "mệt mỏi hơn nhiều so với đóng phim".

Xa Thi Mạn đã công bố việc hoàn tất di chúc trong cuộc phỏng vấn trước đó. Cô nói: "Tôi vừa lập di chúc cách đây vài ngày. Tôi làm việc kiếm tiền chăm chỉ nên nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không muốn lãng phí công sức cả đời".

Việc thúc đẩy Xa Thi Mạn làm di chúc là sau sự ra đi của cha đỡ đầu Hứa Thiệu Hùng. Cô đã rất đau lòng, nhận ra cuộc sống phù du.

Những năm gần đây, Xa Thi Mạn chịu nhiều mất mát khi người thân lâm bệnh, còn người cha nuôi trong giới nghệ sĩ - diễn viên Hứa Thiệu Hùng - cũng qua đời. Chuỗi biến cố ấy khiến cô thấm thía sự mong manh và vô thường của kiếp người. Vì không muốn số tiền mình vất vả kiếm được trở nên vô nghĩa, cô đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho mẹ và hai anh trai. Minh tinh có khối tài sản khoảng 180 triệu HKD (23 triệu USD).

Cha của diễn viên đã qua đời vì tai nạn giao thông, khi cô mới năm tuổi. Sau khi chồng mất, mẹ cô một mình nuôi dạy ba con. Xa Thi Mạn chín chắn, tự lập từ nhỏ. Khi sang Thụy Sĩ du học ngành quản lý khách sạn, cô đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Năm 1997, cô thi Miss Hong Kong và giành Á hậu.