Thầy bói phán một câu, mẹ chồng 'xanh mặt' đuổi con dâu ra khỏi nhà, lạ nhất là thái độ của anh chồng

Tâm sự 25/01/2026 22:50

Tôi là dâu út, trên tôi còn có hai chị dâu nữa. Cả ba chị em thường than thở với nhau về mẹ chồng nhưng chẳng ai dám hó hé một lời vì sợ bà buồn. Mẹ chồng tôi không phải kiểu người quá dữ dằn, nhưng với con dâu, bà lại vô cùng khắt khe, khó tính. Và cho đến thời điểm này thì tôi xin được dùng từ “cay nghiệt” để nói về bà.

Kể từ khi lên xe hoa về nhà chồng, cuộc sống của tôi chưa ngày nào là được yên ổn. Không phải vì chồng không thương yêu, mà là tôi gặp phải người mẹ chồng cay nghiệt, khó tính. Tuy sống chung trong một mái nhà, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ chồng.

Tôi là dâu út, trên tôi còn có hai chị dâu nữa. Cả ba chị em thường than thở với nhau về mẹ chồng nhưng chẳng ai dám hó hé một lời vì sợ bà buồn. Mẹ chồng tôi không phải kiểu người quá dữ dằn, nhưng với con dâu, bà lại vô cùng khắt khe, khó tính. Và cho đến thời điểm này thì tôi xin được dùng từ “cay nghiệt” để nói về bà.

Mọi việc trong nhà, là phận dâu con nên tôi luôn cố gắng làm theo ý mẹ chồng, vừa để xuôi ý bà, vừa để chồng khỏi phải khó xử. Nếu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, tôi chẳng để ý làm gì. Nhưng mẹ chồng tôi lại rất quá đáng khi có nhiều hành động không đúng của một người mẹ chồng dành cho con dâu.

Đơn cử, mẹ chồng tôi nhiều lần can thiệp chuyện gia đình của tôi, ép tôi phải cắt đứt liên hệ với chính bố mẹ đẻ của mình vì sợ tôi lấy tiền nhà chồng gửi về nhà. Bà từng nói, con gái đã đi lấy chồng thì không còn can hệ gì với gia đình nữa. Chuyện quá vô lý như vậy mà bà cũng nghĩ ra được. Chưa hết, mẹ chồng tôi còn tuyên bố, nếu sinh đứa con thứ 2 ra tiếp tục là con gái, bà sẽ bắt con trai ly hôn với tôi để tìm vợ khác.

Thầy bói phán một câu, mẹ chồng 'xanh mặt' đuổi con dâu ra khỏi nhà, lạ nhất là thái độ của anh chồng - Ảnh 1
Tôi không thể nào hòa hợp với mẹ chồng vì bà quá sức vô lý - Ảnh minh họa: Internet

Chưa kịp có em bé thứ hai, tôi đã bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà chỉ vì lời phán của một thầy bói. Thầy phán với mẹ chồng tôi rằng chính con dâu út (là tôi) sẽ làm gia đình bà tan cửa nát nhà trong sớm muộn, nguy hiểm hơn, tính mạng của bà và chồng tôi cũng bị đe dọa khi có tôi.

Ngay chiều hôm đó mẹ chồng tôi trở về nhà và thông báo tôi phải dọn ra khỏi nhà. Bà còn tận tay thu gom đồ đạc cho tôi và tuyên bố từ này vợ chồng tôi phải ly hôn.

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì đã bị bà kéo đi đuổi cổ ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ nhất là thái độ của chồng tôi khi chứng kiến sự việc. Anh đứng im nhìn tôi bị mẹ chồng kéo đi ra khỏi nhà mà không có bất cứ phản ứng gì, khác hẳn hoàn toàn con người anh trước đó.

Tôi đành xách đồ về nhà mẹ đẻ cách đó hàng chục cây số, mang theo nỗi ấm ức không gì tả được. Mẹ chồng tôi tính tình trước nay đã vậy, tôi có thể hiểu được, nhưng thái độ của chồng tôi lúc ấy là như thế nào? Giữa hai người họ liệu có chuyện gì giấu tôi chăng? Tôi chưa muốn ly hôn chồng, nhưng cũng không muốn quay trở lại căn nhà có người mẹ chồng nghiệt ngã như vậy nữa. Tôi phải làm gì đây?

Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm

Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm

Mấy ngày Tết, thời gian rảnh nhiều, anh dành tâm cho điện thoại nhiều hơn, thoáng cái lại ngồi ôm máy, mặc kệ cho vợ con bận bịu tối mặt, nào giò, nào thịt, nào bánh chưng… Các con lại gần là anh đuổi ra hoặc vào phòng đóng cửa một mình, vì vậy bọn trẻ cũng không quấn quýt với bố nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Tâm sự 16 phút trước
Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ

Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ

Tâm sự 16 phút trước
Em chồng về ăn Tết bắt tôi phải phục tùng, nhưng chưa được 1 ngày đã lặng lẽ 'quay xe' nhờ pha xử lý cao tay của chồng

Em chồng về ăn Tết bắt tôi phải phục tùng, nhưng chưa được 1 ngày đã lặng lẽ 'quay xe' nhờ pha xử lý cao tay của chồng

Tâm sự 18 phút trước
Chồng 'ngoan hiền' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải 'té ngửa' khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan hiền' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải 'té ngửa' khi biết nguyên nhân

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh

Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh

Tâm sự 21 phút trước
Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Tâm sự 22 phút trước
Cứ ngỡ đời 'sang trang' khi cưới vợ mới xinh đẹp, ai ngờ hành động của cô gần ngày cưới khiến tôi 'độn thổ'

Cứ ngỡ đời 'sang trang' khi cưới vợ mới xinh đẹp, ai ngờ hành động của cô gần ngày cưới khiến tôi 'độn thổ'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tôi sốc và khóc rất nhiều khi biết người yêu 'cắm sừng' nhưng không phải ai xa lạ mà lại ngay với chị gái của tôi

Tôi sốc và khóc rất nhiều khi biết người yêu 'cắm sừng' nhưng không phải ai xa lạ mà lại ngay với chị gái của tôi

Tâm sự 27 phút trước
Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội

Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội

Tâm sự 27 phút trước
Tôi không dám nghĩ sẽ có một ngày gia đình gần như tan vỡ, cắt đứt quan hệ với chị ruột chỉ vì một lý do này

Tôi không dám nghĩ sẽ có một ngày gia đình gần như tan vỡ, cắt đứt quan hệ với chị ruột chỉ vì một lý do này

Tâm sự 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng 'xử lý' em gái khi thấy tôi bị bắt nạt

Chồng 'xử lý' em gái khi thấy tôi bị bắt nạt

Tôi cố gắng tìm bí mật khiến anh 'ngoan' bất thường

Tôi cố gắng tìm bí mật khiến anh 'ngoan' bất thường

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ

Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ

Em chồng về ăn Tết bắt tôi phải phục tùng, nhưng chưa được 1 ngày đã lặng lẽ 'quay xe' nhờ pha xử lý cao tay của chồng

Em chồng về ăn Tết bắt tôi phải phục tùng, nhưng chưa được 1 ngày đã lặng lẽ 'quay xe' nhờ pha xử lý cao tay của chồng

Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh

Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh