Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM

Đời sống 12/02/2026 10:42

Ngày 12/2, Công an phường Tam Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 12/2, Công an TPHCM điều tra vụ nam tài xế lái xe đầu kéo chạy lùi tông tài xế ô tô tải khiến nạn nhân tử vong.

Khoảng 2h30 cùng ngày, nam tài xế 61 tuổi, quê Quảng Ngãi, điều khiển xe đầu kéo container biển số 51C-445.xx lùi từ bãi xe ra đường E trong khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình).

Trong lúc lùi xe, phương tiện bất ngờ va chạm với ông A.D.S. (51 tuổi, ngụ TPHCM), tài xế xe tải, đang đứng phía sau.

Cú va chạm khiến ông S. bị kẹt giữa xe đầu kéo và xe tải của mình. Nghe tiếng hô hoán, tài xế xe đầu kéo dừng phương tiện, cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông S. đã tử vong.

Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh 1
Khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình thường xuyên xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Công an phường Tam Bình phối hợp với Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo nhân chứng, trước đó ông S. đậu xe tải ở vị trí khác nhưng do khu vực đang trong giờ cao điểm lên xuống hàng, xe ra vào liên tục nên không thể dừng đỗ. Sau đó, ông S. lái xe đến đậu phía sau đuôi xe đầu kéo, đúng thời điểm phương tiện này đang lùi.

“Ông S. thấy xe đầu kéo lùi nên mở cửa bước xuống, nhưng vừa ra ngoài thì bị tông trúng”, một nhân chứng kể.

Trong khi đó, tài xế xe đầu kéo cho biết, ông đậu phương tiện tại đây từ sáng. Thời điểm xảy ra vụ việc, do có xe khác di chuyển vào bốc hàng nên ông lùi xe để nhường đường thì xảy ra tai nạn.

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