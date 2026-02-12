Chạy xe máy qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

Đời sống 12/02/2026 10:31

Khoảng 21 giờ ngày 11/2, tại vị trí đường ngang Km06+940 giao cắt với đường sắt thuộc khu gian Bình Thuận – Phan Thiết, trên địa bàn phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 21 giờ ngày 11-2, tàu hàng do đầu máy D20E-003 kéo, đang chạy từ ga Bình Thuận về ga Phan Thiết khi đến Km06+940 (đoạn qua địa bàn phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) thì tông vào xe máy mang biển số 86B4-441.47 đang băng qua đường sắt.

Cú tông khiến cả người và phương tiện bị cuốn trước đầu tàu, buộc tàu phải dừng khẩn cấp.

Chạy xe máy qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt qua Bình Thuận - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, xe máy nằm trên đường ray, phía trước đầu tàu. Người điều khiển xe máy là anh L.Đ.N.L (sinh năm 1996) tử vong tại chỗ. Công an phường Bình Thuận đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa và bảo vệ hiện trường.

Sau đó, các đơn vị chức năng của ngành đường sắt phối hợp xử lý vụ việc. Tai nạn không làm gián đoạn hoạt động chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc – Nam.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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