Hà Nội: Nữ tài xế điều khiển xế hộp chạy ngược chiều, tông hàng loạt xe ô tô khác

Đời sống 12/02/2026 10:17

Điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên đường Quang Trung (Hà Nội), nữ tài xế đã va chạm với 4 ô tô khác khiến 5 phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin báo VOV, vào khoảng 22h45 ngày 11/2, trên đường Quang Trung (phường Dương Nội, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô, khiến các phương tiện hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 30L-683.XX do một nữ tài xế điều khiển di chuyển từ Quốc lộ 21B qua nút giao Quang Trung - Quốc lộ 21B, sau đó đi ngược chiều trên đường Quang Trung.

Hà Nội: Nữ tài xế điều khiển xế hộp chạy ngược chiều, tông hàng loạt xe ô tô khác - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV. 

Khi đến trước số nhà 760 Quang Trung, xe này xảy ra va chạm với 4 ô tô khác mang biển kiểm soát 30A-549.XX; 29K-035.XX; 29K-003.XX và 29H-914.XX.

Tại hiện trường, cả 5 phương tiện đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường, gây cản trở giao thông trong khu vực.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nữ tài xế điều khiển xe biển kiểm soát 30L-683.XX đã được kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy và xuất trình các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Hà Nội: Nữ tài xế điều khiển xế hộp chạy ngược chiều, tông hàng loạt xe ô tô khác - Ảnh 2
Vụ tai nạn làm 5 xe con bị hư hỏng. Ảnh: VOV. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đo đạc, hoàn tất hồ sơ để giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Trước đó, trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra vụ va chạm liên hoàn khiến 5 ô tô con bị hư hỏng. Cụ thể theo báo VietNamNet, tối 7/2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Tại hiện trường có 5 ô tô con bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, tối nay, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài.

Tại hiện trường, 5 ô tô đâm dồn toa ở 2 làn đường sát dải phân cách giữa của cầu. Trong đó, ô tô mang BKS 98A-523.XX bị hư hỏng phần đầu; 4 xe khác bị móp méo, biến dạng cả đầu và đuôi xe.

Vụ tai nạn khiến giao thông từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài bị ùn ứ kéo dài. Do hiếu kỳ, nhiều người điều khiển phương tiện ở chiều ngược lại đi chậm để theo dõi vụ tai nạn nên giao thông bị ùn tắc cục bộ, rất may không có thiệt hại về người.

Xe khách gặp tai nạn khiến hành khách hoảng loạn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt cứng

Xe khách gặp tai nạn khiến hành khách hoảng loạn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt cứng

Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Tuy nhiên, may mắn không có ai bị thương, đầu xe khách bị hư hại nhẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   va chạm giao thông tai nạn liên hoàn tin mới

TIN MỚI NHẤT

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Đời sống 11 phút trước
Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Món ngon mỗi ngày 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Sức khỏe 41 phút trước
Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM

Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM

Đời sống 49 phút trước
Chạy xe máy qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

Chạy xe máy qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 13/2/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 13/2/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Hà Nội: Nữ tài xế điều khiển xế hộp chạy ngược chiều, tông hàng loạt xe ô tô khác

Hà Nội: Nữ tài xế điều khiển xế hộp chạy ngược chiều, tông hàng loạt xe ô tô khác

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Cát Tinh nâng đỡ, tài vận hanh thông, nhận liên tiếp tin vui liên quan đến tiền, lộc lá nở hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Cát Tinh nâng đỡ, tài vận hanh thông, nhận liên tiếp tin vui liên quan đến tiền, lộc lá nở hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư

Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư

Đời sống 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây

NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM

Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM

Chạy xe máy qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

Chạy xe máy qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư

Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y tăng cân giả, khám xét 6 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y tăng cân giả, khám xét 6 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật

Giá vàng hôm nay, ngày 12/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC trong nước được bán ra 181 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC trong nước được bán ra 181 triệu đồng