Hà Nội: Nữ tài xế điều khiển xế hộp chạy ngược chiều, tông hàng loạt xe ô tô khác

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 30L-683.XX do một nữ tài xế điều khiển di chuyển từ Quốc lộ 21B qua nút giao Quang Trung - Quốc lộ 21B, sau đó đi ngược chiều trên đường Quang Trung.

Theo thông tin báo VOV , vào khoảng 22h45 ngày 11/2, trên đường Quang Trung (phường Dương Nội, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô, khiến các phương tiện hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, cả 5 phương tiện đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường, gây cản trở giao thông trong khu vực.

Khi đến trước số nhà 760 Quang Trung, xe này xảy ra va chạm với 4 ô tô khác mang biển kiểm soát 30A-549.XX; 29K-035.XX; 29K-003.XX và 29H-914.XX.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nữ tài xế điều khiển xe biển kiểm soát 30L-683.XX đã được kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy và xuất trình các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Vụ tai nạn làm 5 xe con bị hư hỏng. Ảnh: VOV.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đo đạc, hoàn tất hồ sơ để giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Trước đó, trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra vụ va chạm liên hoàn khiến 5 ô tô con bị hư hỏng. Cụ thể theo báo VietNamNet, tối 7/2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Tại hiện trường có 5 ô tô con bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, tối nay, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài.

Tại hiện trường, 5 ô tô đâm dồn toa ở 2 làn đường sát dải phân cách giữa của cầu. Trong đó, ô tô mang BKS 98A-523.XX bị hư hỏng phần đầu; 4 xe khác bị móp méo, biến dạng cả đầu và đuôi xe.

Vụ tai nạn khiến giao thông từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài bị ùn ứ kéo dài. Do hiếu kỳ, nhiều người điều khiển phương tiện ở chiều ngược lại đi chậm để theo dõi vụ tai nạn nên giao thông bị ùn tắc cục bộ, rất may không có thiệt hại về người.