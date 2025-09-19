Nam thanh niên đeo khẩu trang màu đen và tiến đến khu vực quầy thanh toán cho biết mình là người ngồi ở vị trí ghế màu xanh trong quán, đã chỉ tay hô “thôi, thôi, thôi”.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 10h30 sáng 19/9, anh T. đi cùng một người thân có mặt tại quán cà phê tại chung cư T6 Times City, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Khi nam thanh niên đến bày tỏ ý định muốn nói lời xin lỗi, bà X. cho biết đang bận nên chưa tiện nói chuyện. Anh T. đã chọn một vị trí ngồi trong quán để ngồi chờ đợi. Tuy nhiên, dường như vì nóng lòng muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, khoảng 15 phút sau, anh T. tiếp tục tiến đến gặp bà X. và liên tục nói xin lỗi.

Thời điểm này, bà X. (mẹ của anh Ngô Minh Đ. – người bị đánh trong vụ việc) cũng có mặt tại cửa hàng. Vì quán có rất đông khách nên bà X. tất bật cùng nhân viên chuẩn bị đồ uống, đón tiếp khách.

Tuy nhiên, nữ chủ quán cho biết, với bà đó là lời xin lỗi quá muộn màng. Thời điểm này, bà không muốn tiếp chuyện anh T. và để vụ việc cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chủ quán muốn để vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật - Ảnh: Báo Dân trí

Anh T. cho biết rất mệt mỏi vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Theo anh T., kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, rất nhiều thông tin không chính xác về bản thân xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

"Sau sự việc, cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Có nhiều tài khoản mạo danh tôi và em trai bị tấn công, bôi nhọ trên mạng, gây tổn hại danh dự, uy tín và tinh thần chúng tôi", nhân vật chia sẻ.

Cũng theo anh T., khi bước vào quán vào ngày 18/9, cả nhóm không để ý tới việc quán có biển cấm hút thuốc lá. Khi nhân viên nhắc nhở, tình hình trở nên căng thẳng hơn, gây ra sự việc đáng tiếc.

"Đáng lẽ tôi nên mời nhân viên ra ngoài để trao đổi ôn hòa hơn. Nhưng vì quá mệt, tôi đã xử lý theo cách tiêu cực. Sau vụ việc, tôi thấy ân hận. Đúng ra, tôi không nên tới quán hôm đó, nên về nhà nghỉ ngơi vì lịch làm việc quá dày đặc", anh T. nói.

Bản thân nhân vật cũng thừa nhận, vụ việc khiến công việc kinh doanh của công ty ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực xuất hiện trên mạng xã hội. Người này cho rằng đây là một bài học đắt giá để sau này phải xử lý bình tĩnh hơn, không để những hiểu lầm trở thành sự việc lớn.

Biển cấm hút thuốc, không gian quán cà phê nơi xảy ra vụ việc thanh niên ra hiệu đánh nhân viên vào sáng 19/9 - Ảnh: Tri Thức - Znews

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, bà X., mẹ của nạn nhân M.Đ. (sinh năm 1997), cho biết đến sáng 18/9, con trai bà vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ, không thể ăn uống vì một bên mặt đau, sưng do bị đánh. Gia đình đã đưa con trai đi khám.

Sau sự việc, nhóm khách bỏ đi mà không xin lỗi hay có hành động giải quyết với quán cà phê. Sự việc bất ngờ khiến gia đình bà X. rất bức xúc.

Đại diện Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã nhận được thông tin về sự việc và đang tiến hành điều tra.