Người chồng hiến một phần lá gan để cứu vợ gây xúc động

Trước ngã rẽ sinh tử, chồng chị - anh Tô Quang Hậu (33 tuổi) tình nguyện đi xét nghiệm. Bất chấp những rủi ro có thể xảy ra, anh chỉ nói một câu khiến tất cả lặng đi: “Nếu không thể cho em trọn vẹn hạnh phúc, tôi sẽ cho em một phần cơ thể, một phần cuộc đời tôi.”

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, là một bác sĩ trẻ thường ngày khoác áo blouse trắng cứu người, bỗng một ngày chị Dương Thị Mến (28 tuổi, Hải Phòng) trở thành bệnh nhân, đối mặt căn bệnh hiểm nghèo xơ gan mất bù, chức năng gan giảm nghiêm trọng và được chuẩn đoán tiên lượng xấu với cơ hội sống mong manh.

Nhờ tình yêu của người chồng, cùng chuyên môn vững vàng của đội ngũ bác sĩ Vinmec, cơ hội sống của chị Mến được nối dài, tiếp tục đồng hành cùng anh Hậu trên chặng đường đời phía trước.

Ca mổ được ê-kíp bác sĩ, chuyên gia y tế hàng đầu Vinmec thực hiện bằng kỹ thuật cắt gan nội soi kết hợp nhuộm huỳnh quang ICG hiện đại, giúp giảm thiểu biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Khác với ca bệnh của chị Mến, chị Hoàng Thị Thu Hiền (44 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê gan, xuất huyết tiêu hóa, sự sống chỉ còn tính từng giờ. Bệnh nền chồng chất - Wilson, xơ gan, nhiều lần sảy thai - khiến cánh cửa điều trị gần như khép lại.

Trong giây phút sinh tử, anh Nguyễn Thế Hạnh - chồng chị lựa chọn con đường duy nhất là hiến gan cứu vợ dù bác sĩ nói “chị Hiền chỉ còn 1% cơ hội sống”. Ca ghép diễn ra đúng ngày sinh nhật của anh Hạnh.

Bác sĩ Lê Văn Thành trò chuyện vui vẻ với bệnh nhân Dương Thị Mến sau ca ghép gan thành công - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Lao Động, ca ghép được các bác sĩ triển khai theo quy chuẩn quốc tế, từ sàng lọc tương thích, đánh giá chức năng gan người hiến, phẫu thuật cắt gan nội soi hỗ trợ ICG, đến chăm sóc hậu phẫu đặc biệt trong phòng hồi sức tích cực ghép gan (ICU gan mật). Nhờ đó, nguy cơ biến chứng được giảm tối đa, chị Hiền nhanh chóng qua cơn nguy kịch và đang hồi sức tích cực.

PGS.TS.BS. Lê Văn Thành Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ: “Trong y học, 1% cơ hội cũng vô cùng quý giá, nhưng để biến cơ hội ấy thành sự sống, cần có tình yêu, sự hy sinh và niềm tin không bao giờ bỏ cuộc”.

Hai ca ghép hiếm gặp - hai người chồng hiến gan cứu vợ - vừa là thành công về y học, vừa là minh chứng cho giá trị thiêng liêng của tình yêu vợ chồng.