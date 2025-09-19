Thầy Nguyên cho hay, sinh viên Đỗ Thị Trà (quê xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị), nhập học tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2018, với ước mơ trở thành kiến trúc sư.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/9, thầy Lê Phong Nguyên, chủ nhiệm lớp 18 KT CLC, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, cho biết nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư đặc cách cho một sinh viên mãi mãi ra đi vì bạo bệnh.

Cũng vì căn bệnh nên Trà chưa thể hoàn thành được chứng chỉ Ngoại ngữ đầu ra, khiến hồ sơ của em chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

Theo kế hoạch, năm 2023 em sẽ khoác áo tốt nghiệp, rạng rỡ trong ngày đẹp nhất của sinh viên. Nhưng căn bệnh suy thận quái ác đã khiến hành trình học tập của em phải gắn liền với bệnh viện, với những lần chạy thận triền miên.

Mẹ của Trà đã thay con gái đón nhận tấm bằng Kiến trúc sư từ TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, dù bệnh nhưng Trà chưa bao giờ bỏ cuộc. Trên giường bệnh, em vẫn miệt mài ôn tập tiếng Anh để thi. Nhưng tháng 7/2024, Trà đã ra đi mãi mãi khi ước mơ còn dang dở.

“Trước khi đi xa, em chỉ kịp gửi lại một tâm nguyện giản dị với bạn bè, người thân: Nếu không thể ở lại, em vẫn muốn được nhận bằng tốt nghiệp, như bao bạn bè cùng khóa!”, thầy Nguyên nghẹn ngào chia sẻ.

Hiểu được tâm nguyện ấy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa đã quyết định đặc cách công nhận tốt nghiệp cho em. Trong khoảnh khắc trang trọng tại quê nhà, mẹ Trà run run thay con mặc áo cử nhân, đôi mắt đỏ hoe. Người cha đứng cạnh lặng người đi vì thương nhớ.

Khi TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trao tấm bằng tốt nghiệp cho gia đình, nhiều người không cầm được nước mắt.

TS. Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện nhà trường trao tấm bằng tốt nghiệp đặc biệt với gia đình nữ sinh - Ảnh: VietNamNet

Theo thầy Nguyên, trong lễ tốt nghiệp ngày 20/9 tới, tại ngôi trường nơi Trà từng gắn bó, tên của em sẽ được xướng lên đầu tiên – như một sự tri ân, ghi nhận về hành trình học tập và nghị lực mà em đã để lại.

“Em đã đi rồi... nhưng tâm nguyện của em đã thành. Thanh xuân rực rỡ ấy sẽ mãi được khắc ghi trong lòng tất cả những người ở lại”, thầy Nguyên nghẹn ngào.

Sáng 19/9, trên Fanpage chính thức, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cũng gửi lời tiễn biệt đầy xúc động: “Ngủ yên nhé, Trà. Tấm bằng em hằng ước mơ nay đã về bên em. Em đã thực sự tốt nghiệp rồi…”.