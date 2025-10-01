Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2025: Thị trường vàng biến động, vàng miếng SJC tăng kỷ lục

Đời sống 01/10/2025 10:34

Hôm nay, ngày 1/10/2025, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1,2 triệu đồng mỗi lượng với chiều bán ra đạt mốc 138 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC theo đà tăng vọt của giá vàng thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, lên 136 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 138 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào 1,5 triệu đồng, lên 136,8 triệu đồng, bán ra tăng thêm 1,2 triệu đồng, lên 138 triệu đồng. Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào lên 136 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng tăng khoảng 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 130,2 triệu đồng, bán ra 133 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 131 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 131,1 triệu đồng, bán ra 134,1 triệu đồng… Cùng chất lượng vàng 4 số 9, giá vàng nhẫn hiện nay đang thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2025: Thị trường vàng biến động, vàng miếng SJC tăng kỷ lục - Ảnh 1
Giá vàng SJC trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, tới 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mốc 3.868 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 20 USD mỗi ounce so với phiên trước, cao nhất từ trước đến nay, bất chấp những cảnh báo giá vàng tăng nóng.

Đáng chú ý, chỉ trong 1 ngày qua, giá vàng thế giới biến động cả 100 USD/ounce, có thời điểm vọt lên sát 3.870 USD/ounce rồi rớt thẳng đứng về sát mốc 3.800 USD/ounce, trước khi phục hồi.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng thế giới đang chịu tác động bởi tâm lý nhà đầu tư lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa, khi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa chưa đạt được thỏa thuận về kế hoạch tài trợ chi tiêu cho các hoạt động liên bang. Điều này sẽ gây ra sự gián đoạn lớn, bao gồm đình chỉ các dịch vụ công và cắt giảm lương của nhân viên liên bang.

Về trung dài hạn, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nới lỏng chính sách tiền tệ, tiếp tục có thêm những lần cắt giảm lãi suất và đồng USD đi xuống, đang hỗ trợ giá vàng tăng tiếp. Chưa kể, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước cũng thúc đẩy giá vàng đi lên.

Với thị trường vàng trong nước, các chuyên gia cho rằng thị trường đang chờ đợi các thông tư, nghị định mới liên quan đến quản lý vàng có hiệu lực từ đầu tháng 10 tới, việc đơn vị nào sẽ được cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng? Nếu có thông tin về việc nhập khẩu vàng chính thức, giá vàng trong nước có thể giảm trở lại để thu hẹp cách biệt với giá thế giới.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2025: Lập kỷ lục mới vàng SJC vượt 137 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2025: Lập kỷ lục mới vàng SJC vượt 137 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 30/9/2025 giá vàng thế giới lao lên hàng chục USD/ounce khi thị trường lo ngại Chính phủ Mỹ có thể dừng hoạt động, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn gia tăng. Trong nước, vàng SJC vượt 137 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC tăng

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 6 giờ 59 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 15 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ đuối nước thương tâm tại xã Hoằng Phú – Thanh Hóa

Người phụ nữ đuối nước thương tâm tại xã Hoằng Phú – Thanh Hóa

Lời khai bất ngờ của đối tượng sát hại người đàn ông ở công viên

Lời khai bất ngờ của đối tượng sát hại người đàn ông ở công viên

TIN MỚI: Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

TIN MỚI: Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

Dùng xe đặc chủng, cảnh sát giao thông đưa bé trai xuất huyết não đi cấp cứu

Dùng xe đặc chủng, cảnh sát giao thông đưa bé trai xuất huyết não đi cấp cứu

Khám xét nhà đối tượng hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch

Khám xét nhà đối tượng hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa