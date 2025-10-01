Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2025: Thị trường vàng biến động, vàng miếng SJC tăng kỷ lục

Hôm nay, ngày 1/10/2025, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1,2 triệu đồng mỗi lượng với chiều bán ra đạt mốc 138 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC theo đà tăng vọt của giá vàng thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, lên 136 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 138 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào 1,5 triệu đồng, lên 136,8 triệu đồng, bán ra tăng thêm 1,2 triệu đồng, lên 138 triệu đồng. Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào lên 136 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Giá vàng nhẫn cũng tăng khoảng 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 130,2 triệu đồng, bán ra 133 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 131 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 131,1 triệu đồng, bán ra 134,1 triệu đồng… Cùng chất lượng vàng 4 số 9, giá vàng nhẫn hiện nay đang thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, tới 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mốc 3.868 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 20 USD mỗi ounce so với phiên trước, cao nhất từ trước đến nay, bất chấp những cảnh báo giá vàng tăng nóng. Đáng chú ý, chỉ trong 1 ngày qua, giá vàng thế giới biến động cả 100 USD/ounce, có thời điểm vọt lên sát 3.870 USD/ounce rồi rớt thẳng đứng về sát mốc 3.800 USD/ounce, trước khi phục hồi.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng thế giới đang chịu tác động bởi tâm lý nhà đầu tư lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa, khi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa chưa đạt được thỏa thuận về kế hoạch tài trợ chi tiêu cho các hoạt động liên bang. Điều này sẽ gây ra sự gián đoạn lớn, bao gồm đình chỉ các dịch vụ công và cắt giảm lương của nhân viên liên bang. Về trung dài hạn, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nới lỏng chính sách tiền tệ, tiếp tục có thêm những lần cắt giảm lãi suất và đồng USD đi xuống, đang hỗ trợ giá vàng tăng tiếp. Chưa kể, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước cũng thúc đẩy giá vàng đi lên. Với thị trường vàng trong nước, các chuyên gia cho rằng thị trường đang chờ đợi các thông tư, nghị định mới liên quan đến quản lý vàng có hiệu lực từ đầu tháng 10 tới, việc đơn vị nào sẽ được cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng? Nếu có thông tin về việc nhập khẩu vàng chính thức, giá vàng trong nước có thể giảm trở lại để thu hẹp cách biệt với giá thế giới.

