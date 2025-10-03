Đến khoảng 23h40 đêm 2/10, chiếc xe bán tải mang BKS 24A-348.02 được xác định bẹp dúm, biến dạng, gần như không còn cơ hội cho nạn nhân sống sót. Công tác đưa xe ra ngoài vô cùng khó khăn, gian nan.

Theo thông tin báo VietNamNet , theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đêm qua và rạng sáng nay (3/10), lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực xuyên đêm để tiếp cận chiếc xe ô tô bán tải bị đất đá vùi lấp.

Đến 5h30 sáng nay, xe ô tô đã được đưa lên khỏi hiện trường sạt lở. Tuy nhiên, nạn nhân thứ 3 vẫn chưa được tìm thấy.

2h sáng nay, sau thời gian liên tục đào bới cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa được 2 thi thể ra khỏi xe là anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) và Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn).

Do mưa rất to, nguy cơ sạt lở cao, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Khi thời tiết ngớt mưa, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm, với hy vọng sớm tìm được nạn nhân còn lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, trước đó, ngày 29/9, UBND xã Nậm Xé nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh, 37 tuổi, ngụ thôn Tu Hạ về việc khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định, 37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé lái xe ô tô bán tải BKS 24A-348.02.

Trên xe còn có hai người khác là anh Hoàng Đức Giang, 35 tuổi, trú xã Văn Bàn và Phùng Văn Tuấn, 45 tuổi, trú xã Nậm Xé.

Xe ô tô này di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về xã Văn Bàn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày (29-9), gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với cả ba người trên xe.

Xe ô tô biến dạng được đưa ra khỏi hiện trường sạt lở. Ảnh: VietNamNet.

Cơ quan công an xác định, xe bán tải mất tích đã đi qua cây xăng xã Minh Lương trên quốc lộ 279 lúc 7 giờ 56 ngày 29/9 và vài phút sau đó, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Pom Khén (cùng tuyến quốc lộ 279). Vụ sạt lở vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100 mét với ước tính 1.000m³ đất đá.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Nậm Xé đã phối hợp với UBND xã Minh Lương, Công an các xã lân cận và lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Lào Cai triển khai công tác tìm kiếm.