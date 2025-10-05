Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2025: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh

Đời sống 05/10/2025 12:21

Hôm nay, ngày ngày 5/10/2025, thị trường vàng trong nước sôi động khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh.

 

Theo báo Người Lao Động, cuối tuần ngày 5/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 136,6 triệu đồng/lượng mua vào và 138,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 3,6 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. 

Cùng xu hướng đi lên tuần qua, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chốt tuần quanh mức 132,3 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Chênh lệch giá mua - bán được các doanh nghiệp duy trì trên 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng tăng đáng kể và đang giãn rộng cách biệt so với tại các công ty vàng lớn. Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2025: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giữ đà tăng cao, lên 3.885 USD/ounce. Sau một tuần, giá vàng thế giới tăng hơn 126 USD. Đây là tuần tăng thứ 7 liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng thế giới tăng cao chủ yếu do nhà đầu tư lo ngại kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10 và chưa biết khi nào điều này chấm dứt.

Do đó, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư tiếp tục dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Theo cuộc khảo sát của Kitco News với 12 nhà phân tích Wall Street thì có đến 11 người, tương ứng 92% dự báo giá vàng tiếp tục tăng và không có ai nghĩ rằng sẽ giảm. Còn lại duy nhất 1 người nhận định vàng đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 253 nhà đầu tư cá nhân thì có 186 người, chiếm 74% dự báo giá vàng sẽ tăng; có 45 người, tương ứng 18% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và 22 người, tương ứng 9% nhận định vàng đi xuống.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Hôm nay, ngày 4/10/2025, sau một phiên bị bán tháo, giá vàng lại bật tăng mạnh mẽ khi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tăng cao. Vàng miếng SJC trong nước tăng theo thị trường thế giới tiếp tục lập đỉnh mới.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng Giá vàng hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình