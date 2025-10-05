Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2025: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh

Hôm nay, ngày ngày 5/10/2025, thị trường vàng trong nước sôi động khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh.

Theo báo Người Lao Động, cuối tuần ngày 5/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 136,6 triệu đồng/lượng mua vào và 138,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 3,6 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng đi lên tuần qua, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chốt tuần quanh mức 132,3 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Chênh lệch giá mua - bán được các doanh nghiệp duy trì trên 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng tăng đáng kể và đang giãn rộng cách biệt so với tại các công ty vàng lớn. Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giữ đà tăng cao, lên 3.885 USD/ounce. Sau một tuần, giá vàng thế giới tăng hơn 126 USD. Đây là tuần tăng thứ 7 liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng thế giới tăng cao chủ yếu do nhà đầu tư lo ngại kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10 và chưa biết khi nào điều này chấm dứt.

Do đó, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư tiếp tục dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Theo cuộc khảo sát của Kitco News với 12 nhà phân tích Wall Street thì có đến 11 người, tương ứng 92% dự báo giá vàng tiếp tục tăng và không có ai nghĩ rằng sẽ giảm. Còn lại duy nhất 1 người nhận định vàng đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 253 nhà đầu tư cá nhân thì có 186 người, chiếm 74% dự báo giá vàng sẽ tăng; có 45 người, tương ứng 18% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và 22 người, tương ứng 9% nhận định vàng đi xuống.

