Thành Nghị được bạn diễn bênh vực trước nghi vấn lười biếng, không thuộc kịch bản trong 'Phó sơn hải'

"Việc khán giả thấy cảnh Thành Nghị cầm kịch bản là vì khâu biên tập, duyệt phim không nghiêm ngặt. Rất có thể đó chỉ là cảnh quay thử nhưng lại được cắt ghép để lên sóng chính thức. Thành Nghị hầu như không rời xa kịch bản trong quá trình quay phim. Trong lúc chờ chuyển cảnh, dù chỉ vài phút, anh ấy cũng nghiên cứu kịch bản, nghĩ cách diễn xuất sao cho tốt.

Nam diễn viên Hoa Hải, người chịu trách nhiệm đóng thế cho Thành Nghị trong phim "Phó sơn hải" bất ngờ dành nhiều lời khen ngợi cũng như bênh vực Thành Nghị khi nam diễn viên này nhận về vô số chỉ trích của cộng đồng mạng sau khi phim lên sóng.

Trong hơn 200 ngày trên phim trường, hiếm khi tôi thấy Thành Nghị cầm điện thoại. Tôi thực sự ngưỡng mộ sự tập trung của anh ấy. Vậy nên mọi người nói Thành Nghị không thuộc lời thoại là vô lý", Hoa Hải cho biết.

Hoa Hải cũng tiết lộ trong quá trình quay phim, bản thân mình là diễn viên đóng thế nên không được các nhân viên chú ý. Chính Thành Nghị là người luôn quan tâm và hỗ trợ anh hoàn thành các cảnh quay nguy hiểm. Hoa Hải được chọn là diễn viên đóng thế cho Thành Nghị trong những phân đoạn hành động nguy hiểm và đòi hỏi kỹ thuật cao. Không chỉ có dáng người tương tự, gương mặt Hoa Hải cũng được nhận xét giống Thành Nghị đến 80%.

Trước đó, Thành Nghị nhiều lần bị bắt gặp cầm kịch bản trong các tập phim lên sóng chính thức. Bên cạnh một số người bênh vực, cho rằng lỗi nằm ở phía biên tập, một số khác lại khẳng định Thành Nghị lười biếng, không thuộc thoại nên mới phải liên tục cầm kịch bản bên người.

Dù được nhận cát-xê cao nhất trong số các diễn viên, Thành Nghị bị chỉ trích nặng nề vì khả năng diễn xuất thụt lùi, giọng thoại kém. Cảnh võ thuật vốn là sở trường của nam diễn viên lại bất ngờ không được khán giả yêu thích vì quá giả trân, lạm dụng kỹ xảo.

Vốn được kỳ vọng là bom tấn võ thuật cổ trang năm 2025, "Phó sơn hải" nhận về thành tích lẹt đẹt cùng phản hồi tiêu cực của khán giả. Theo Khốc Vân, phim đạt 44 triệu lượt xem trực tuyến, con số quá khiêm tốn so với chi phí đầu tư và quảng bá khổng lồ của hai "ông lớn" Tencent và iQIYI.

Phim đạt 3,1 điểm trên IMDb, trở thành phim truyền hình Trung Quốc có điểm thấp nhất từ ​​trước đến nay trên trang web này. Dù đã kết thúc, phim vẫn chưa công bố điểm Douban, làm dấy lên nghi vấn các nền tảng đánh giá phim trực tuyến có can thiệp vào số liệu, thành tích của tác phẩm.

Sau "Liên hoa lâu", tên tuổi Thành Nghị lao dốc không phanh vì loạt phim thành tích kém cùng lùm xùm tính cách giả tạo. Cuối năm nay, anh vẫn còn hai bộ phim dự định lên sóng là "Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên" và "Trường An 24 kế".