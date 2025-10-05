Tối 4/10, Công an phường Tam Thắng vẫn đang phối hợp với Công an TPHCM, cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ cô gái bị đâm tử vong trên đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, TPHCM.

Tối 4/10, theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Tam Thắng, TPHCM xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè; hiện lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm gây án.

Theo thông tin ban đầu, gần 20h tối cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một cô gái tử vong trên vỉa hè trước cửa tòa nhà kinh doanh căn hộ cho thuê ở khu vực hẻm 106 đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, TPHCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động trên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Công an phong tỏa hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, một số nhân chứng cho biết, nạn nhân tên D.H. (31 tuổi), làm việc tại một quán bar trên địa bàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy một nam thanh niên đi theo cô gái rồi dùng hung khí ra tay, khiến nạn nhân gục xuống đường. Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến sự việc, người dân gọi xe cấp cứu, song nạn nhân không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Thắng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera để điều tra.

Bước đầu, nghi phạm được xác định có quen biết với nạn nhân, nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.

