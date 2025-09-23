Diễn xuất gây tranh cãi, Thành Nghị bị hoài nghi thực lực có thể 'gánh' phim

Tranh luận về khả năng “gánh phim” của Thành Nghị vì thế vẫn chưa có hồi kết. Theo truyền thông Trung Quốc, điều quyết định nằm ở những dự án kế tiếp: Nếu tiếp tục tạo ra các bộ phim có lượng người xem cao và đạt thành tích ổn định, anh mới có thể khẳng định vị thế vững chắc trong thị trường phim ảnh cạnh tranh khốc liệt.

Nam diễn viên Thành Nghị thời gian qua nhận được sự chú ý nhờ bộ phim "Liên hoa lâu", tác phẩm đạt hơn 53,55 triệu lượt xem và được xem là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, việc một số người hâm mộ cho rằng, Thành Nghị đủ khả năng “gánh phim” ngang hàng với nhóm đỉnh lưu đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo thống kê, ngoài "Liên hoa lâu", các bộ phim trước đó của Thành Nghị có thành tích dừng ở mức trung bình: "Lưu ly" đạt 27,6 triệu lượt xem, "Trường An Nặc" 11,19 triệu lượt xem, "Gió Nam hiểu lòng tôi" 10,94 triệu lượt xem, "Hát cùng em" 6,3 triệu lượt xem.

Chính vì vậy, một bộ phận khán giả cho rằng, thành tích duy nhất từ "Liên hoa lâu" chưa đủ cơ sở để khẳng định anh có sức hút ổn định.

Diễn xuất gây tranh cãi, Thành Nghị bị hoài nghi thực lực có thể 'gánh' phim - Ảnh 1

Một số tiêu chí khác cũng được đưa ra để đánh giá khách quan: Thành Nghị chưa có phim đạt tỉ suất giờ vàng trên 0,5, chưa có tác phẩm điện ảnh nhất phiên, và cũng chưa dẫn đầu ở mảng truyền hình dài tập có quảng cáo đầy đủ. So sánh với những diễn viên cùng thế hệ 9x như Hứa Khải hay Tăng Thuấn Hi, nhiều ý kiến nhận định Thành Nghị vẫn cần thêm các tác phẩm nổi bật để củng cố vị thế.

Phó Sơn Hải không thành công khiến cho nam chính Thành Nghị cũng bị đưa vào tầm ngắm. Anh bị chê là làm việc thiếu chuyên nghiệp, diễn xuất buồn ngủ, giọng thoại thiếu cảm xúc, lúc nào cũng phải kè kè kịch bản chứng tỏ không học thuộc thoại từ trước. Và tất nhiên Phó Sơn Hải đã đẩy sự nghiệp của Thành Nghị vào thế khó.

Diễn xuất gây tranh cãi, Thành Nghị bị hoài nghi thực lực có thể 'gánh' phim - Ảnh 2

Nam diễn viên vẫn còn hai phim cổ trang có kế hoạch lên sóng vào cuối năm là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên và Trường An 24 Kế. Nếu như hai dự án này không thành công, sự nghiệp của Thành Nghị rất khó để bứt phá trở lại.

Tuy nhiên, fan của nam diễn viên bênh vực rằng Thành Nghị nhận trọng trách “gánh phim”, phải đóng cùng các diễn viên đã qua thời hoàng kim hoặc kém tiếng tăm khiến anh vừa chịu áp lực một mình kéo khán giả cho cả phim, lại thiếu đi cơ hội trau dồi diễn xuất bên các ngôi sao giàu kinh nghiệm. Nên khi Phó Sơn Hải bị chê, Thành Nghị là cái tên bị gọi nhiều nhất.

