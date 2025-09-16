Phim của Thành Nghị lao dốc vì loạt chê bai, nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng'

Sao quốc tế 16/09/2025 10:51

Sau nhiều kỳ vọng, bộ phim cổ trang võ hiệp “Phó Sơn Hải” do Thành Nghị đóng chính đã chính thức lên sóng. Ban đầu phim nhận được nhiều lời khen, thành tích phim khá tốt. Tuy nhiên, về sau, tác phẩm nhanh chóng hứng loạt đánh giá tiêu cực, thậm chí bị gắn mác “bom xịt” của năm 2025.

Trên các diễn đàn phim ảnh, nhắc đến "Phó Sơn Hải", nhiều khán giả để lại bình luận gay gắt về đạo diễn, chế tác, diễn viên đến lời thoại chưa tốt. Không ít khán giả còn so sánh bộ phim với "Cô phương bất tự thưởng" - dự án từng gây thất vọng trước đó, và cho rằng "Phó Sơn Hải" đang lặp lại vết xe đổ.

Những ý kiến phổ biến xoay quanh kịch bản rời rạc, nhịp phim chậm, phục trang màu mè thiếu tinh tế và kỹ xảo sơ sài. Nhiều đoạn cắt ghép bị cho là ẩu, phông xanh lộ liễu, filter quá đà khiến hình ảnh mất tự nhiên. Khán giả khó chấp nhận một bộ phim được quảng bá là “đại nam chủ” nhưng nam chính lại xuất hiện với xiêm y hồng, móng tay sơn màu, tạo cảm giác lạc tông.

Phim của Thành Nghị lao dốc vì loạt chê bai, nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng' - Ảnh 1

Trong tâm bão, Thành Nghị trở thành nhân vật bị chê bai nhiều nhất. Nam diễn viên bị đánh giá “đài từ quá tệ”, không đọc rõ chữ, có lúc chỉ mấp máy môi. Một số đoạn thoại bị cho là rời rạc, thiếu cảm xúc, tạo cảm giác “dính dính”. Không ít ý kiến cho rằng sau thành công của "Liên Hoa Lâu", Thành Nghị không những không tiến bộ mà còn thụt lùi về diễn xuất.

Sự thất vọng của người xem phản ánh rõ qua thang điểm quốc tế. Trên IMDb, "Phó Sơn Hải" từ mức 4.0 nay đã rớt xuống còn 3.4 điểm, với phần lớn đánh giá rơi vào 1 và 2 sao.

Phim của Thành Nghị lao dốc vì loạt chê bai, nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng' - Ảnh 2

Trước đó, cụm từ khóa "móng tay trong phim võ hiệp" vào danh sách chủ đề được quan tâm nhất Weibo, thu hút nhiều bình luận. Sự việc xuất phát từ tạo hình cao thủ Tiêu Thu Thủy (Thành Nghị đóng) ở tác phẩm cổ trang. Ở một số đoạn, diễn viên mặc áo hồng, trang điểm hài hòa màu trang phục.

Một bộ phận khán giả cho rằng ngoài đời, lựa chọn màu sắc quần áo, lối trang điểm, màu móng tay là quyền cá nhân. Còn trong phim võ hiệp, êkíp nên tôn trọng bối cảnh câu chuyện, chủ đề và tinh thần của phim.

Phim của Thành Nghị lao dốc vì loạt chê bai, nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng' - Ảnh 3

Phó sơn hải cải biên tiểu thuyết Thần châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An, xoay quanh cuộc sống của Tiêu Minh Minh - chàng trai mê tiểu thuyết võ hiệp, đặt bản thân trong thế giới của hiệp khách giang hồ Tiêu Thu Thủy. Vốn non trẻ, võ công thấp kém, Tiêu Thu Thủy được các cao thủ chỉ giáo, trở thành đại hiệp.

Hàng nghìn ý kiến cho rằng tạo hình của Tiêu Thủy Thủy không phù hợp hình tượng đại hiệp theo truyền thống. Tài khoản Tangtang viết: "Tôi nghĩ hiệp khách không nên ăn mặc và trang điểm quá mức như vậy, hoàn toàn không hòa hợp với thế giới giang hồ hiểm ác. Đoàn phim có quyền biểu đạt võ hiệp theo cách của họ nhưng cần giữ cốt lõi của võ hiệp. Thay vì tập trung vào màu son, màu mắt, màu móng tay, hãy tập trung rèn cho nam chính cách ra đòn, thế võ".

Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này

Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này

So với thành công vang dội của Liên Hoa Lâu trước đó, hình ảnh lẫn diễn xuất của Thành Nghị trong Phó Sơn Hải đều đã xuống dốc.

