Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Ngày 11/9 vừa qua, bộ phim Phó Sơn Hải do Thành Nghị đóng chính chính thức ra mắt trên hai nền tảng Tencent và iQIYI. Chỉ sau chưa đầy 1 tiếng ra mắt, mức nhiệt trên Tencent đã cán mốc 26.000 điểm, trở thành bộ phim phá mốc này nhanh nhất trên Tencent trong năm 2025. Trên iQIYI, phim cũng nhanh chóng đạt mốc 7000 điểm. Đó là chưa kể phim chiêu thương cực tốt, khởi đầu với 73 quảng cáo và 25 thương hiệu đồng hành, cho thấy việc các nhà đầu tư đặt kỳ vọng cực kỳ cao vào tác phẩm.

Theo bảng xếp hạng Vlinkage, chỉ số nhân vật Tiêu Thu Thủy/Lý Trầm Chu/Tiêu Minh Minh do Thành Nghị đảm nhận đạt 9.08 điểm, giữ vững vị trí số 1. Đồng thời, tác phẩm nhanh chóng leo lên ngôi đầu trong danh sách phim hot nhất Douyin và Maoyan, vượt qua cả Sinh Vạn Vật của Dương Mịch. Trước ngày phát sóng, phim cũng gây chú ý với hơn 10 triệu lượt đặt trước.

Tuy nhiên, ngay sau những tập đầu tiên, người xem đã phàn nàn về chất lượng quay phim. Hình ảnh thường xuyên bị đánh giá là mờ, thiếu độ chân thực do lạm dụng bộ lọc màu quá dày. Kỹ xảo phông nền xanh cũng chưa đạt, tạo cảm giác “giả trân” và làm giảm trải nghiệm thị giác. Nhiều khán giả cho rằng, so với chuẩn mực hiện nay, cách xử lý hình ảnh của phim Phó Sơn Hải còn kém cả một số phim ngắn phát hành trên nền tảng trực tuyến.

Vấn đề tạo hình cũng trở thành chủ đề nóng. Nam chính Thành Nghị xuất hiện trong trang phục voan hồng cùng lối trang điểm môi đỏ đậm, khiến nhiều người nhận xét là “quá nữ tính”, chưa toát lên khí chất mạnh mẽ, uy nghiêm của nhân vật. Các cảnh đánh nhau vốn được kỳ vọng sẽ mang tính hành động, kịch tính, nhưng lại bị chê yếu ớt, thiếu sức hút.

Tuy vậy, phim Phó Sơn Hải không phải không có điểm sáng. Diễn xuất nội tâm của Thành Nghị vẫn được đánh giá cao, đặc biệt ở những cảnh thể hiện sự giằng xé tình cảm. Cách anh khắc họa chiều sâu nhân vật phần nào giúp khán giả giữ lại sự quan tâm đối với tác phẩm. Ngoài ra, phần âm nhạc cũng góp công lớn khi mang đến bầu không khí bi tráng, hỗ trợ đắc lực cho mạch cảm xúc.

Có thể nói, phim Phó Sơn Hải sở hữu kịch bản tiềm năng và diễn viên có thực lực, nhưng việc xử lý hình ảnh, tạo hình nhân vật và kỹ xảo còn hạn chế đã khiến tác phẩm chưa đạt kỳ vọng. Đây là lời nhắc nhở rằng, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của truyền hình hiện nay, gu thẩm mỹ và chất lượng sản xuất đóng vai trò quyết định, bên cạnh nội dung và diễn xuất.