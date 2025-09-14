Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Sao quốc tế 14/09/2025 14:26

Các nhân vật mới xuất hiện đẩy tình tiết của 'Phó Sơn Hải' hấp dẫn hơn. Màn ra mắt của Lý Trầm Chu khiến fan liên tưởng đến Huyền Dạ - một trong các vai của Thành Nghị trong 'Trầm Vụn Hương Phai'.

Ngày 11/9 vừa qua, bộ phim Phó Sơn Hải do Thành Nghị đóng chính chính thức ra mắt trên hai nền tảng Tencent và iQIYI. Chỉ sau chưa đầy 1 tiếng ra mắt, mức nhiệt trên Tencent đã cán mốc 26.000 điểm, trở thành bộ phim phá mốc này nhanh nhất trên Tencent trong năm 2025. Trên iQIYI, phim cũng nhanh chóng đạt mốc 7000 điểm. Đó là chưa kể phim chiêu thương cực tốt, khởi đầu với 73 quảng cáo và 25 thương hiệu đồng hành, cho thấy việc các nhà đầu tư đặt kỳ vọng cực kỳ cao vào tác phẩm.

 

Theo bảng xếp hạng Vlinkage, chỉ số nhân vật Tiêu Thu Thủy/Lý Trầm Chu/Tiêu Minh Minh do Thành Nghị đảm nhận đạt 9.08 điểm, giữ vững vị trí số 1. Đồng thời, tác phẩm nhanh chóng leo lên ngôi đầu trong danh sách phim hot nhất Douyin và Maoyan, vượt qua cả Sinh Vạn Vật của Dương Mịch. Trước ngày phát sóng, phim cũng gây chú ý với hơn 10 triệu lượt đặt trước.

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này - Ảnh 1

Tuy nhiên, ngay sau những tập đầu tiên, người xem đã phàn nàn về chất lượng quay phim. Hình ảnh thường xuyên bị đánh giá là mờ, thiếu độ chân thực do lạm dụng bộ lọc màu quá dày. Kỹ xảo phông nền xanh cũng chưa đạt, tạo cảm giác “giả trân” và làm giảm trải nghiệm thị giác. Nhiều khán giả cho rằng, so với chuẩn mực hiện nay, cách xử lý hình ảnh của phim Phó Sơn Hải còn kém cả một số phim ngắn phát hành trên nền tảng trực tuyến.

Vấn đề tạo hình cũng trở thành chủ đề nóng. Nam chính Thành Nghị xuất hiện trong trang phục voan hồng cùng lối trang điểm môi đỏ đậm, khiến nhiều người nhận xét là “quá nữ tính”, chưa toát lên khí chất mạnh mẽ, uy nghiêm của nhân vật. Các cảnh đánh nhau vốn được kỳ vọng sẽ mang tính hành động, kịch tính, nhưng lại bị chê yếu ớt, thiếu sức hút.

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này - Ảnh 2Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này - Ảnh 3

Tuy vậy, phim Phó Sơn Hải không phải không có điểm sáng. Diễn xuất nội tâm của Thành Nghị vẫn được đánh giá cao, đặc biệt ở những cảnh thể hiện sự giằng xé tình cảm. Cách anh khắc họa chiều sâu nhân vật phần nào giúp khán giả giữ lại sự quan tâm đối với tác phẩm. Ngoài ra, phần âm nhạc cũng góp công lớn khi mang đến bầu không khí bi tráng, hỗ trợ đắc lực cho mạch cảm xúc.

Có thể nói, phim Phó Sơn Hải sở hữu kịch bản tiềm năng và diễn viên có thực lực, nhưng việc xử lý hình ảnh, tạo hình nhân vật và kỹ xảo còn hạn chế đã khiến tác phẩm chưa đạt kỳ vọng. Đây là lời nhắc nhở rằng, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của truyền hình hiện nay, gu thẩm mỹ và chất lượng sản xuất đóng vai trò quyết định, bên cạnh nội dung và diễn xuất.

"Phó sơn hải" được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang

"Phó sơn hải" được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang

Thành Nghị từ lâu đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong dòng phim cổ trang nhờ khả năng nhập vai linh hoạt và khí chất đặc trưng phù hợp với thể loại này.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

"Phó sơn hải" được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang

"Phó sơn hải" được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang

Phim Phó Sơn Hải của Thành Nghị được dự đoán 'bạo hồng' trước giờ lên sóng

Phim Phó Sơn Hải của Thành Nghị được dự đoán 'bạo hồng' trước giờ lên sóng

Thành Nghị là 'ngôi sao số nhọ nhất Cbiz' vì phim chờ chiếu đều gặp nạn

Thành Nghị là 'ngôi sao số nhọ nhất Cbiz' vì phim chờ chiếu đều gặp nạn

Phó Sơn Hải của Thành Nghị được mong đợi, nhưng gặp khó khăn vì trở ngại này

Phó Sơn Hải của Thành Nghị được mong đợi, nhưng gặp khó khăn vì trở ngại này

Liên tiếp thành công với phim cổ trang, Thành Nghị 'lọt vào mắt xanh' của đạo diễn đình đám châu Á

Liên tiếp thành công với phim cổ trang, Thành Nghị 'lọt vào mắt xanh' của đạo diễn đình đám châu Á

Từng bị chê về kịch bản, khởi đầu rating lẹt đẹt, Thành Nghị vực dậy phim 'Thâm tiềm' nhờ điều này

Từng bị chê về kịch bản, khởi đầu rating lẹt đẹt, Thành Nghị vực dậy phim 'Thâm tiềm' nhờ điều này

TIN MỚI NHẤT

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Người trẻ ngại kết hôn vì áp lực vô hình từ gia đình

Người trẻ ngại kết hôn vì áp lực vô hình từ gia đình

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Cuộc sống của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau sự kiện A80

Cuộc sống của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau sự kiện A80

Tin tức giải trí 1 giờ 35 phút trước
Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Đắk Lắk: 2 học sinh đuối nước tử vong thương tâm khi tắm sông Ba

Đắk Lắk: 2 học sinh đuối nước tử vong thương tâm khi tắm sông Ba

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
An Giang: Bé trai một ngày tuổi bị bỏ rơi, kèm bức thư tay có nội dung "còn đi học, lỡ dại"

An Giang: Bé trai một ngày tuổi bị bỏ rơi, kèm bức thư tay có nội dung "còn đi học, lỡ dại"

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Ăn rau để qua đêm có tốt không? Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách?

Ăn rau để qua đêm có tốt không? Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách?

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/9-16/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/9-16/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Vĩnh Long: Công an vào cuộc điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu phụ nữ rồi lao vào xe tải

Vĩnh Long: Công an vào cuộc điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu phụ nữ rồi lao vào xe tải

Đời sống 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2025: Thị trường trong nước tiếp tục giảm, mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2025: Thị trường trong nước tiếp tục giảm, mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/9/2025, 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc vượng phát, gánh vàng gánh bạc về nhà, tương lai phơi phới

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/9/2025, 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc vượng phát, gánh vàng gánh bạc về nhà, tương lai phơi phới

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Khán giả 'sốc' với vẻ ngoài khác lạ của Trần Kiều Ân

Khán giả 'sốc' với vẻ ngoài khác lạ của Trần Kiều Ân

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu