Lợi và hại khi ăn dọc mùng nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 14/09/2025 05:00

Dọc mùng là loại rau quen thuộc trong ẩm thực Việt, giàu kali, canxi, magie, sắt và chất xơ, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, loại rau này cũng có thể gây ngứa, thậm chí dị ứng nặng.

Rau dọc mùng còn gọi là môn thơm, tên khoa học là Alocasia indica, Alocasia odora. Dọc mùng có mặt trong nhiều món ẩm thực của người Việt như các món canh chua, món bún...

Theo Đông y, dọc mùng có vị nhạt, tính mát và hơi có độc và thường được dùng để thanh nhiệt giải khát. Bên cạnh đó, cứ trong khoảng 100g dọc mùng thì chứa 95g nước, 0,25g protein và lương bột đường là 3,8g.

Lợi và hại khi ăn dọc mùng nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dọc mùng cũng chứa lượng lớn phốt pho, kali, canxi, magie, sắt... và một số chất khác có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, dọc mùng giàu chất xơ có tác dụng thẩm thấu chất béo và cholesterol, cản trở quá trình hấp thu các chất này ở trong ruột.

Một số lợi ích mà dọc mùng mang lại cho sức khỏe

Ngoài thắc mắc dọc mùng bao nhiêu calo ra thì cũng có nhiều người băn khoăn liệu ăn dọc mùng có tốt không? Thì sau đây là một số lợi ích sức khỏe mà khi ăn dọc mùng mang lại.

Trị mụn hiệu quả: Do tính mát đặc trưng và lượng kẽm có trong dọc mùng nên giúp loại bỏ mụn trứng cá. Ngoài ra, nó còn có thể giúp mờ sẹo mụn, giúp làn da của bạn khỏe mạnh hơn.

Cân bằng nội tiết tố: Kẽm trong dọc mùng có tác dụng tích cực đến khả năng sinh sản và nội tiết tố. Kẽm là yếu tố cần thiết để sản xuất progesterone và estrogen, hỗ trợ sức khỏe sinh sản.

Lợi và hại khi ăn dọc mùng nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa các bệnh về mắt: Vitamin E có trong dọc mùng giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một bệnh về mắt cũng là nguyên nhân gây mù lòa. Các bác sĩ cũng tin rằng vitamin A và E có thể giúp cải thiện thị lực.

Chữa chứng mất ngủ: Magiê giúp bạn ngủ ngon hơn. Nó làm giảm các triệu chứng mất ngủ và cải thiện đáng kể hiệu quả giấc ngủ.

Ngăn ngừa bệnh tim: Magiê làm dịu thần kinh và ngăn ngừa rối loạn nhịp tim, tổn thương cơ và căng thẳng. Việc thiếu magiê trong cơ thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Tác hại của dọc mùng

Tuy dọc mùng có lợi cho sức khỏe nhưng nếu ăn nhiều sẽ gây ra những nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là khi ăn dọc mùng nấu canh chua.

Một số nghiên cứu cho thấy, những người ăn canh chua không có dọc mùng tỉ lệ tăng acid uric trong máu chỉ khoảng 15%, trong khi những người thường xuyên ăn canh chua dọc mùng có lượng acid uric trong máu cao hơn rất nhiều.  

Lợi và hại khi ăn dọc mùng nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

7/10 trường hợp bệnh nhân gout thường lên cơn đau kèm theo những triệu chứng của bệnh như sưng nóng đỏ các khớp sau các bữa ăn có món canh chua dọc mùng. Nhóm người này đều có hàm lượng axd uric cao hơn so với những người không ăn.

Như vậy, người đã bị bệnh gút hoặc đang đứng ở ranh giới báo động có nguy cơ bị bệnh gút thì nên kiêng món ăn khoái khẩu này nếu không muốn bệnh tình diễn biến theo chiều hướng nặng.

Không chỉ là loại rau xanh, lá tía tô còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Không chỉ là loại rau xanh, lá tía tô còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Lá của cây tía tô không chỉ là một loại rau xanh thêm vào bữa ăn hằng ngày mà còn là một loại thảo mộc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   dọc mùng tác hại của dọc mùng sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'

Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Lợi và hại khi ăn dọc mùng nhưng không phải ai cũng biết

Lợi và hại khi ăn dọc mùng nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/9/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/9/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Không ngờ ăn đu đủ chín khi đói bụng lại mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không ngờ ăn đu đủ chín khi đói bụng lại mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/9/2025), 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Cuối ngày hôm nay (14/9/2025), 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 14/9/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/9/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 14/9/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 14/9/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn

Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn

Nội tạng động vật, món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng 3 nhóm đối tượng này nên tránh xa

Nội tạng động vật, món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng 3 nhóm đối tượng này nên tránh xa

Không chỉ là loại rau xanh, lá tía tô còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Không chỉ là loại rau xanh, lá tía tô còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

TOP 5 thực phẩm quen thuộc giúp giúp tăng tuổi thọ

TOP 5 thực phẩm quen thuộc giúp giúp tăng tuổi thọ

5 sai lầm khi niềng răng nhiều người Việt mắc phải

5 sai lầm khi niềng răng nhiều người Việt mắc phải

10 thói quen có lợi cho đời sống tình dục của bạn

10 thói quen có lợi cho đời sống tình dục của bạn