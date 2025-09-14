Lợi và hại khi ăn dọc mùng nhưng không phải ai cũng biết

Theo Đông y, dọc mùng có vị nhạt, tính mát và hơi có độc và thường được dùng để thanh nhiệt giải khát. Bên cạnh đó, cứ trong khoảng 100g dọc mùng thì chứa 95g nước, 0,25g protein và lương bột đường là 3,8g.

Rau dọc mùng còn gọi là môn thơm, tên khoa học là Alocasia indica, Alocasia odora. Dọc mùng có mặt trong nhiều món ẩm thực của người Việt như các món canh chua, món bún...

Một số lợi ích mà dọc mùng mang lại cho sức khỏe

Dọc mùng cũng chứa lượng lớn phốt pho, kali, canxi, magie, sắt... và một số chất khác có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, dọc mùng giàu chất xơ có tác dụng thẩm thấu chất béo và cholesterol, cản trở quá trình hấp thu các chất này ở trong ruột.

Ngoài thắc mắc dọc mùng bao nhiêu calo ra thì cũng có nhiều người băn khoăn liệu ăn dọc mùng có tốt không? Thì sau đây là một số lợi ích sức khỏe mà khi ăn dọc mùng mang lại.

Trị mụn hiệu quả: Do tính mát đặc trưng và lượng kẽm có trong dọc mùng nên giúp loại bỏ mụn trứng cá. Ngoài ra, nó còn có thể giúp mờ sẹo mụn, giúp làn da của bạn khỏe mạnh hơn.

Cân bằng nội tiết tố: Kẽm trong dọc mùng có tác dụng tích cực đến khả năng sinh sản và nội tiết tố. Kẽm là yếu tố cần thiết để sản xuất progesterone và estrogen, hỗ trợ sức khỏe sinh sản.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa các bệnh về mắt: Vitamin E có trong dọc mùng giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một bệnh về mắt cũng là nguyên nhân gây mù lòa. Các bác sĩ cũng tin rằng vitamin A và E có thể giúp cải thiện thị lực.

Chữa chứng mất ngủ: Magiê giúp bạn ngủ ngon hơn. Nó làm giảm các triệu chứng mất ngủ và cải thiện đáng kể hiệu quả giấc ngủ.

Ngăn ngừa bệnh tim: Magiê làm dịu thần kinh và ngăn ngừa rối loạn nhịp tim, tổn thương cơ và căng thẳng. Việc thiếu magiê trong cơ thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Tác hại của dọc mùng

Tuy dọc mùng có lợi cho sức khỏe nhưng nếu ăn nhiều sẽ gây ra những nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là khi ăn dọc mùng nấu canh chua.

Một số nghiên cứu cho thấy, những người ăn canh chua không có dọc mùng tỉ lệ tăng acid uric trong máu chỉ khoảng 15%, trong khi những người thường xuyên ăn canh chua dọc mùng có lượng acid uric trong máu cao hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

7/10 trường hợp bệnh nhân gout thường lên cơn đau kèm theo những triệu chứng của bệnh như sưng nóng đỏ các khớp sau các bữa ăn có món canh chua dọc mùng. Nhóm người này đều có hàm lượng axd uric cao hơn so với những người không ăn.

Như vậy, người đã bị bệnh gút hoặc đang đứng ở ranh giới báo động có nguy cơ bị bệnh gút thì nên kiêng món ăn khoái khẩu này nếu không muốn bệnh tình diễn biến theo chiều hướng nặng.