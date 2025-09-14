“Em Sóc 12/9, con còn đi học, lỡ dại không có kinh phí lo cho bé nên nhờ cô chú nuôi giúp. Bé là con trai, cô chú không cần phải biết con là ai. Con chân thành cảm ơn”.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 14/9, một lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang) cho biết địa phương đang thông báo tìm thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại tổ 3, ấp Phước Hảo.

Trước đó, ngày 13/9, người dân trên địa bàn xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang phát hiện bé trai sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư nhắn gửi với nội dung: “Em Sóc 12/9, con còn đi học, lỡ dại không có kinh phí lo cho bé nên nhờ cô chú nuôi giúp. Bé là con trai, cô chú không cần phải biết con là ai. Con chân thành cảm ơn”.

Theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận, bé trai nói trên đang được gia đình anh Nguyễn Văn Hồ - nhân viên lực lượng An ninh trật tự cơ sở, Công an xã Mỹ Thuận - nhận chăm sóc. Trong 30 ngày nếu không có người thân đến nhận, gia đình sẽ tiến hành thủ tục để nhận nuôi bé hợp pháp.

Trong 30 ngày nếu không có người thân đến nhận, gia đình sẽ tiến hành thủ tục để nhận nuôi bé hợp pháp. Ảnh: Báo Dân Trí.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hồ còn khó khăn, vợ chồng anh chỉ có một người con trai nhưng không may gặp tai nạn giao thông đã qua đời. Nhờ duyên gặp gỡ, anh Hồ quyết tâm chăm sóc và nuôi dưỡng bé.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Hải Phong cũng phát hiện trường hợp 1 bé trai bị bỏ rơi. Cụ thể, theo báo Lao Động, khoảng 19h15 ngày 12.9, ông N.V.P (sinh năm 1984) và vợ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi gần cổng nhà ông N.V.H (tổ dân phố Hợp Thành 6, phường Lê Ích Mộc). Người dân sau đó báo cáo sự việc đến chính quyền và công an phường.

Bé trai được phát hiện đặt trong chiếc làn nhựa kèm một hộp sữa, quần áo sơ sinh và một bức thư viết tay với nội dung "Do cháu ít tuổi lầm lỡ nên sinh con. Cháu không có khả năng nuôi con. Nhờ gia đình nuôi giúp cháu, cháu mang ơn suốt đời. Cháu hứa sẽ không bao giờ quay lại đòi con".

Qua thăm khám ban đầu, bé trai khoảng 1 tháng tuổi, cân nặng 4,5 kg, sức khỏe bình thường. Hiện, bé đang được giao cho trạm y tế địa phương để chăm sóc tạm thời.

