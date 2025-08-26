Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Đời sống 26/08/2025 16:17

Ngày 21/8, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Nguyễn Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Vân (thôn Hiền Hoà 2, xã Vinh Lộc).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 26/8, thông tin từ UBND xã Vinh Lộc (TP Huế) cho biết đã phát đi thông báo tìm người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, vợ chồng ông bà Nguyễn Xuân Thanh và Nguyễn Thị Vân (trú thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Lộc) phát hiện một bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi ngay trước cổng nhà.

Thời điểm phát hiện, cháu bé khoảng 14 ngày tuổi, nặng chừng 3kg, mặc áo màu vàng, mang tất tay và được quấn khăn màu cam. Bên cạnh cháu có một giỏ nhựa màu xanh lam, bên trong chứa khăn giấy, bỉm, quần áo và bình sữa.

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế - Ảnh 1
Bé trai chưa rụng rốn bị bỏ rơi trong đêm trước cổng nhà người dân ở Huế (Nguồn: UBND xã Vinh Lộc) - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương. UBND xã Vinh Lộc đã tạm giao cháu bé cho vợ chồng ông Hà Văn Lâm và bà Lê Thị Nở (trú cùng thôn) chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND xã Vinh Lộc cũng phát đi thông báo, đề nghị ai là thân nhân của cháu bé liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại trẻ. Thời hạn tiếp nhận thông tin từ ngày 25/8 đến hết ngày 31/8/2025.

Nếu sau thời gian trên không có người đến nhận, UBND xã Vinh Lộc sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh và thực hiện quy trình liên quan theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ.

 

Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Sáng nay, 26/8, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai - Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã họp giao ban khẩn, tổng hợp tình hình thiệt hại do bão số 5.

Xem thêm
Từ khóa:   bỏ rơi trẻ em tin moi trẻ bị bỏ rơi

TIN MỚI NHẤT

Máy bay quay tròn mất kiểm soát rồi rơi xuống hồ khi đang múc nước chữa cháy

Máy bay quay tròn mất kiểm soát rồi rơi xuống hồ khi đang múc nước chữa cháy

Video 1 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đạp xe giữa rừng, hai người suýt bị thương nghiêm trọng khi gấu đen bất ngờ xuất hiện và lao về phía họ

Đạp xe giữa rừng, hai người suýt bị thương nghiêm trọng khi gấu đen bất ngờ xuất hiện và lao về phía họ

Video 2 giờ 4 phút trước
Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn ở Tuyên Quang

Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn ở Tuyên Quang

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ đổ về trong tài khoản, làm ăn khấm khá, tương lai xán lạn

Tinh hoa hội tụ vào Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ đổ về trong tài khoản, làm ăn khấm khá, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Hỷ sự ập vào nhà trong 3 ngày tới (29/8), 3 con giáp hưởng trọn lộc Thần Tài, chỉ cần búng tay là có tiền vàng, tương lai huy hoàng

Hỷ sự ập vào nhà trong 3 ngày tới (29/8), 3 con giáp hưởng trọn lộc Thần Tài, chỉ cần búng tay là có tiền vàng, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn ở Tuyên Quang

Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn ở Tuyên Quang

Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

Tiết lộ danh tính người đàn ông tử vong nằm úp mặt dưới kênh

Tiết lộ danh tính người đàn ông tử vong nằm úp mặt dưới kênh

Công an vượt 35km trong mưa lũ đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con

Công an vượt 35km trong mưa lũ đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con

Cứu cháu bị điện giật sau khi tắm, cả hai bà cháu tử vong thương tâm

Cứu cháu bị điện giật sau khi tắm, cả hai bà cháu tử vong thương tâm