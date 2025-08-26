Ngày 21/8, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Nguyễn Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Vân (thôn Hiền Hoà 2, xã Vinh Lộc).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 26/8, thông tin từ UBND xã Vinh Lộc (TP Huế) cho biết đã phát đi thông báo tìm người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, vợ chồng ông bà Nguyễn Xuân Thanh và Nguyễn Thị Vân (trú thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Lộc) phát hiện một bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi ngay trước cổng nhà.

Thời điểm phát hiện, cháu bé khoảng 14 ngày tuổi, nặng chừng 3kg, mặc áo màu vàng, mang tất tay và được quấn khăn màu cam. Bên cạnh cháu có một giỏ nhựa màu xanh lam, bên trong chứa khăn giấy, bỉm, quần áo và bình sữa.

Bé trai chưa rụng rốn bị bỏ rơi trong đêm trước cổng nhà người dân ở Huế (Nguồn: UBND xã Vinh Lộc) - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương. UBND xã Vinh Lộc đã tạm giao cháu bé cho vợ chồng ông Hà Văn Lâm và bà Lê Thị Nở (trú cùng thôn) chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND xã Vinh Lộc cũng phát đi thông báo, đề nghị ai là thân nhân của cháu bé liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại trẻ. Thời hạn tiếp nhận thông tin từ ngày 25/8 đến hết ngày 31/8/2025.

Nếu sau thời gian trên không có người đến nhận, UBND xã Vinh Lộc sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh và thực hiện quy trình liên quan theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ.

