Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Đời sống 26/08/2025 16:00

Sáng nay, 26/8, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai - Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã họp giao ban khẩn, tổng hợp tình hình thiệt hại do bão số 5.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, báo cáo tổng hợp từ các địa phương của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đến 7h sáng 26-8, bão số 5 và mưa lớn, dông lốc làm 3 người chết, 13 người bị thương.

8 nhà sập đổ, 6.808 nhà tốc mái, hư hại, nhiều nhất là Hà Tĩnh với 6.300 nhà và 3.094 nhà ngập.

 

Ngập lụt chia cắt 27 thôn ở 3 xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Về nông nghiệp có hơn 31.000ha lúa, 2.700ha hoa màu, 2.252ha cây ăn quả và gãy đổ 19.122 cây xanh.

Bão số 5 cũng khiến 30 chuyến bay ngày 25-8 phải thay đổi đường bay, 35 chuyến bay khác phải hủy do 2 sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân tạm dừng tiếp thu tàu bay.

Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở Hà Nội sáng 26/8 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Về hệ thống điện, mất điện hơn 1,6 triệu khách hàng tập trung chủ yếu ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 742 cột điện gãy đổ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua và sáng nay (26-8), khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Riêng Phú Thọ, Hà Nội và khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua tới 8h sáng nay có nơi trên 200mm như trạm Tà Si Láng (Lào Cai) 230mm, trạm Vạn Mai (Phú Thọ) 270mm, trạm Thạch Thất (Hà Nội) 261mm, trạm Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) 220mm, trạm thủy điện Đồng Văn (Nghệ An) 272mm, trạm hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 242mm,…

Dông lốc khiến tường nhà bị đổ sụp ở Ninh Bình - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, từ sáng nay đến sáng 27-8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Trong ngày 26-8, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 26-8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

Đến 23h ngày 25/8, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 trường hợp cấp cứu từ hiện trường, trong đó có 1 ca tử vong ngoại viện.

