Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 14/9, thông tin từ UBND xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng khiến 2 trẻ em mất tích, tử vong thương tâm.

Khoảng 16h ngày 13/9, em Lê Mô Y Sư (9 tuổi), Ksor Y Thon (9 tuổi) và Ksor Y Luân (6 tuổi), cùng trú tại buôn Mả Voi, xã Đức Bình, rủ nhau ra sông tắm và bị nước cuốn trôi.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Nghe tiếng kêu dưới dòng sông, người dân cứu được Ksor Y Luân còn Lê Mô Y Sư và Ksor Y Thon mất tích.

Theo thông tin báo Thanh Niên, nhận được tin báo, lãnh đạo xã Đức Bình đã chỉ đạo khoanh vùng, huy động lực lượng công an và quân sự xã cùng bà con trong thôn tham gia tìm kiếm, đồng thời đề nghị Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đóng nước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm.

Nhận được thông tin, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 11 (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã có mặt tại hiện trường phối hợp các lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Đến 17 giờ 30 ngày 13/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của em K.Y.T, Trung tâm Pháp y đã khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của xã Đức Bình nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

UBND xã Đức Bình cũng đề nghị Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đóng nước, hỗ trợ công tác tìm kiếm. Đồng thời, đề nghị chính quyền các xã Sơn Thành, Phú Hòa 1 huy động lực lượng phối hợp tham gia chốt chặn các vị trí hạ lưu để hỗ trợ tìm kiếm.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, thi thể em Lê Mô Y Sư đã được tìm thấy.

