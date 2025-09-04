Vụ đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc: Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Đời sống 04/09/2025 09:26

Trong lúc tắm, một nam thanh niên không may bị đuối nước, 2 người khác xuống cứu khiến cả 3 cùng bị chìm. Sau nhiều ngày tìm kiếm, nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 4/9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã trục vớt được hai nạn nhân trong vụ đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc.

Các nạn nhân vừa được trục vớt gồm: TAT và BQC (cùng 21 tuổi, cùng ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, hôm 2-9, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể anh NTA (21 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột) cũng bị đuối nước tại hồ Tuyệt tình cốc.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wer, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty thủy điện Sêrêpốk 3 đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực hồ Tuyệt tình cốc.

Vụ đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc: Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Đồng thời, thông báo trên các phương tiện truyền thông về vụ việc và yêu cầu người dân không đến chụp hình, tắm tại khu vực này.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 14h50 ngày 2/9, một nhóm thanh niên 7 người cùng trú phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi vào "hồ Tuyệt tình cốc" chơi.

Sau đó anh T.T.T. (2004), xuống tắm và không may bị đuối nước. Lúc này anh N.T.A. (2004) và B.Q.C. (2004) đã lao xuống cứu nhưng sau đó cả ba cùng bị chìm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể của anh T.T.T. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Riêng anh B.Q.C. và N.T.A. vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm.

