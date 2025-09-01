Tắm biển lúc sóng lớn, 5 du khách bị đuối nước ở biển Phú Quốc

Đời sống 01/09/2025 05:30

Trong số 5 du khách bị đuối nước khi tắm biển Phú Quốc, đã có 4 du khách sức khỏe bình phục, còn 1 trường hợp đang hồi sức tích cực.

Theo thông tin báo Dân Việt, theo Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, tính đến 19g30 ngày 31/8, trong 5 du khách bị đuối nước, có 4 trường hợp đuối nước đã khỏe, còn 1 trường hợp đang hồi sức tích cực.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17g30 ngày 31/8, tại khu vực biển khu phố 7 – Dương Đông, một nhóm du khách đang tắm biển, do sóng lớn 5 du khách bị đuối nước, lực lượng cứu hộ cùng một số du khách đã kịp thời cứu các nạn nhân đưa vào bờ và thực hiện các khâu cấp cứu người bị nạn.

Tắm biển lúc sóng lớn, 5 du khách bị đuối nước ở biển Phú Quốc - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ thực hiện các khâu cấp cứu người bị nạn. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Khi xảy ra sự việc, UBND đặc khu đã cử cán bộ xuống hiện trường thăm hỏi động viện các du khách bị đuối nước.

Theo VOV, đến 19h30 hôm nay, 4 du khách đã khỏe, còn 1 trường hợp đang hồi sức tích cực. UBND đặc khu đã cử cán bộ xuống hiện trường thăm hỏi động viên các du khách.

Tắm biển lúc sóng lớn, 5 du khách bị đuối nước ở biển Phú Quốc - Ảnh 2
4 du khách đã khỏe, còn 1 trường hợp đang hồi sức tích cực. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Trước đó, Phú Quốc đã có văn bản nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đi tham quan trên biển, các đảo trong các ngày có mưa dông và gió mạnh, sóng lớn. Đặc biệt khuyến cáo du khách không nên tắm biển lúc thời tiết xấu, có mưa bão.

Theo kinh nghiệm của người dân Phú Quốc, từ tháng 4 đến hết tháng 10 hàng năm, phía biển Tây thường có sóng to gió lớn, du khách chú ý khi tắm ở các bãi biển thuộc khu vực này.

Được biết, trong hai ngày nghỉ lễ 2/9, đặc khu Phú Quốc đón hơn 44.000 lượt khách, trong đó có hơn 9,5 ngàn lượt khách quốc tế.

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Được biết, gia đình em Nguyễn Thị Hà T. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, em T. ở cùng với mẹ.

