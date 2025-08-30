Theo thông tin VTC News , ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND xã Đông Tiến (Thanh Hóa) cho biết, lúc 15h30 ngày 30/8, cháu Nguyễn Thị Hà T. (học sinh lớp 9 trường THCS Đông Tiến, trú thôn Vĩnh Ngọc, xã Đông Tiến) cùng em gái đi chơi tại đường liên thôn đoạn đối diện trụ sở UBND xã Đông Lĩnh (cũ) thì không may trượt chân ngã xuống sông Đồng Mau.

Được biết, gia đình em Nguyễn Thị Hà T. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, em T. ở cùng với mẹ.

“Những ngày bình thường, mực nước sông Đồng Mau chỉ cao khoảng 1m nhưng những ngày qua do mưa bão nên mực nước sông dâng lên 4m. Ngay sau khi biết tin cháu bị ngã xuống sông, các lực lượng chức năng của xã đã triển khai lực lượng đã cứu hộ và đồng thời thông báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã lặn tìm, vớt được thi thể của cháu Nguyễn Thị Hà T.”, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC News.

Ngay trong chiều 30/8, UBND xã Đông Tiến đến động viên, trao 10 triệu đồng hỗ trợ ban đầu để gia đình lo hậu sự cho em Nguyễn Thị Hà T.

“Hai cơn bão số 5 và số 6 ập đến liên tiếp, chúng tôi phát nhiều thông báo để cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác để tránh bị tai nạn do mưa bão. Việc em Nguyễn Thị Hà T. bị ngã xuống sông là điều rất đáng tiếc”, ông Nguyễn Hồng Quang nói.

Những ngày qua, nhiều khu vực tại Thanh Hóa có mưa lớn khiến mực nước các con sông dâng cao.

Đặc biệt, từ trưa 30/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và áp thấp nhiệt đới, lượng mưa ở Thanh Hóa càng lớn hơn.

Một số xã của tỉnh Thanh Hóa được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở trong những giờ tới: Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Điền Quang, Ngọc Liên, Quý Lương, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thường Xuân, Vạn Xuân; Bát Mọt, Cổ Lũng, Điền Lư, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Lý, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Pù Luông, Tam Lư, Tân Thành, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiết Ống, Thượng Ninh, Trung Hạ, Trung Lý, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 29/8, Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, từ ngày 24.8 đến nay trên các sông lớn xuất hiện đợt lũ, nhiều nơi vượt mức báo động 3.

Đến hiện tại, 4 xã Xuân Chinh, Yên Nhân, Kim Tân và Bát Mọt vẫn còn khu dân cư bị chia cắt, trong đó xã Bát Mọt toàn bộ bị cô lập. Toàn tỉnh đã sơ tán hơn 14.100 hộ dân với hơn 49.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 5.000 hộ ở vùng ven biển, trũng thấp đã trở về nhà khi nước rút.

Thiệt hại ban đầu thống kê: có 2 người chết, 2 người bị thương; 756 ngôi nhà hư hỏng, 11.899 nhà bị ngập; 33 trường học, 3 trạm y tế và 6 nhà văn hóa hư hỏng, ngập nước.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, có hơn 21.600ha lúa, 4.200ha hoa màu, 1.200ha rừng và hàng nghìn cây xanh bị thiệt hại; gần 43.000 con gia cầm, 112 con gia súc chết, cuốn trôi; hơn 5.300ha nuôi cá truyền thống bị ngập tràn bờ.

Về hạ tầng, toàn tỉnh ghi nhận hơn 16 điểm ngập trên quốc lộ, tỉnh lộ; 767 điểm sạt lở taluy với khối lượng đất đá gần 85.000m3; 366 cột điện gãy đổ, 715 cột điện nghiêng, nhiều đường dây và trạm biến áp hư hỏng.