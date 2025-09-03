Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại bị đuối nước ở hồ Cá Sấu, hay còn có tên gọi khác là Tuyệt tình cốc.

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 3/9, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước khiến 3 thanh niên tử vong tại hồ Tuyệt tình cốc (khu vực thủy điện Sêrêpốk 3).

Cơ quan chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân xấu số. Ảnh: VietNamNet.

Theo ông Truyền, dù cơ quan chức năng đã tìm kiếm xuyên đêm nhưng do hồ sâu khoảng 30 mét, nước rất đục nên vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân còn lại.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk, lúc 15 giờ ngày 2/9, đơn vị nhận được điện thoại báo tin có vụ đuối nước xảy ra tại hồ Cá Sấu, thuộc xã Ea Wer.

Theo tin báo, những người bị đuối nước gồm: Nguyễn Thái Anh; Bùi Quốc Cường và Trần Thanh Tuấn. Cả ba người đều sinh năm 2004, đều ngụ thôn 3, xã Cư Êbur (cũ), nay là phường Buôn Ma Thuột.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chỉ huy, xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Hiện, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tìm được thi thể anh Nguyễn Thái Anh và đang tìm kiếm hai người còn lại.

Được biết, hồ Cá Sấu còn có những tên gọi khác như: Tuyệt tình cốc, hồ Đá Xanh. Nơi đây, có những tảng đá khổng lồ với nhiều hình thù đẹp, lạ mắt. Nước ở hồ luôn trong xanh, trở thành điểm “sống ảo” của nhiều bạn trẻ.

